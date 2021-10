La récente hausse de l’inflation, expliquée en 600 mots

Ceci est un extrait de la newsletter The Weeds. Pour vous abonner à une plongée hebdomadaire dans la politique et ses effets sur les gens, cliquez ici.

Si vous avez regardé les nouvelles ces derniers temps, vous avez probablement le sentiment que l’inflation augmente, c’est-à-dire que les choses deviennent un peu plus chères.

Seulement c’est un peu plus nuancé que ça.

Il est vrai que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,4 pour cent au cours des 12 mois se terminant en septembre. Cela comprenait une augmentation de plus de 42% du prix de l’essence, une augmentation de plus de 24% des voitures et camions d’occasion et une augmentation de près de 20% des hôtels et motels.

Mais de nombreux économistes disent que l’IPC n’est pas le meilleur indicateur de l’inflation – la Réserve fédérale, pour sa part, s’appuie généralement sur une norme différente.

Il y a aussi des raisons de croire que comparer les prix actuels à ceux de l’année dernière n’est pas une bonne idée. Il y a une très bonne raison – le coronavirus – que les prix des hôtels, par exemple, ont probablement été déprimés l’année dernière, il faut donc s’attendre à ce que ces prix augmentent maintenant.

Il y a aussi des choses que les mesures traditionnelles de l’inflation ne prennent pas complètement en compte – ce que certains économistes appellent «l’inflation fantôme». Essentiellement, des prix plus élevés sur les biens et services peuvent également amener les entreprises à rationner ou à réduire la qualité de leurs propres biens et services, au lieu d’augmenter leurs propres prix. Si vous êtes allé dans un hôtel récemment, vous en avez peut-être été témoin, car bon nombre de ces entreprises ne font plus le ménage quotidien des chambres ou le service d’étage. Ou vous l’avez peut-être remarqué, comme je l’ai certainement fait, dans la lutte pour obtenir une PlayStation 5.

Alors que se passe-t-il? Bref, c’est l’offre et la demande.

Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont réduit leurs services et leurs commandes – sur, par exemple, les puces semi-conductrices utilisées pour les voitures et les PlayStation – et cela a entraîné des pénuries d’approvisionnement qui persistent aujourd’hui.

Dans le même temps, la demande américaine de biens monte en flèche : les dépenses de détail corrigées de l’inflation ont augmenté de 14 % au cours des deux dernières années, a rapporté le New York Times. C’est en partie le résultat de la demande (et des économies) refoulée déchaînée alors que le pays revient à une normale avant la pandémie, soutenu par les injections d’argent que le gouvernement fédéral a envoyées en réponse à la récession de Covid-19.

Il y a une grande question de savoir où tout cela mène maintenant : est-ce temporaire ? Tout cela se réglera-t-il alors que l’économie américaine – et, vraiment, la société dans son ensemble – se remettra de la pandémie ? Ou est-ce que cela fait partie d’un « changement de régime », dans lequel une inflation plus élevée sera intégrée au système pendant un certain temps ?

La Réserve fédérale, pour sa part, semble croire que la période actuelle est transitoire. Mais il est également reconnu que cela pourrait ne pas être le cas, promettant de rester vigilant dans les mois à venir.

La réponse honnête, alors, est que nous ne savons pas si la situation actuelle de l’inflation est temporaire ou quelque chose à plus long terme.

Pourtant, cela a un impact en ce moment sur les discussions politiques. Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a fait valoir que le projet de loi de réconciliation des démocrates, autrefois estimé à 3 500 milliards de dollars, devrait être réduit pour éviter d’alimenter encore plus la demande et donc plus d’inflation.

Mais il existe également des moyens par lesquels une augmentation des dépenses pourrait contribuer à réduire l’inflation. Par exemple : Le pétrole et le gaz ont été les principaux moteurs de l’inflation au cours des dernières décennies. Donc, si les législateurs, comme ils le prévoient dans le projet de loi de réconciliation, rendent l’économie américaine moins dépendante du pétrole et du gaz, cela pourrait entraîner moins de périodes d’inflation élevée au fil du temps – même si cela signifie injecter plus d’argent dans l’économie dès maintenant.

Alors oui, c’est compliqué.

Ce n’est pas la conclusion la plus satisfaisante au monde, mais cela nous ramène au bulletin d’information de la semaine dernière sur notre ignorance collective : parfois, nous n’en savons tout simplement pas assez sur quelque chose pour tirer des conclusions solides – et cela nécessite un peu d’humilité et de flexibilité pour s’en sortir .

Article de la semaine : les loteries de vaccins n’étaient probablement pas efficaces

Une nouvelle lettre de recherche dans le JAMA Health Forum suggère que les prix de loterie pour les vaccins Covid-19 n’ont peut-être pas bousculé les taux de vaccination.

Alors que le déploiement du vaccin ralentissait plus tôt cette année, l’Ohio a été parmi les premiers États à annoncer qu’il offrira un prix d’un million de dollars, via une loterie à l’échelle de l’État, à cinq adultes vaccinés. Les premières données étaient prometteuses, suggérant que le programme a stimulé les taux de vaccination. Tant d’États ont emboîté le pas avec leurs propres loteries.

Mais lorsque les chercheurs Dhaval Dave, Andrew Friedson, Benjamin Hansen et Joseph Sabia ont calculé les chiffres, les résultats ont été décevants – ne trouvant aucune preuve d’associations, même minimes, entre la vaccination et les programmes de loterie.

Forum JAMA sur la santé

Les chercheurs avertissent que les résultats ne signifient pas qu’aucune incitation n’a fonctionné ; il ne s’agit que des loteries. Et l’étude est en grande partie corrélationnelle, donc les résultats ne doivent pas être considérés comme le dernier mot sur la question.

J’ajouterais également que cela ne veut pas dire que les loteries n’en valaient pas la peine. Comme je l’ai soutenu après le premier dessin de l’Ohio, ce genre d’expériences est exactement ce dont nous avions besoin – et dont nous avons toujours besoin – pour faire vacciner tout le monde. D’un point de vue pratique, nous ne saurions pas si les loteries fonctionnaient si nous ne les avions pas essayées.

Cela aurait été bien mieux, bien sûr, s’il s’était avéré que les loteries étaient un succès fulgurant. Mais, en raison de la volonté de certains décideurs d’expérimenter, au moins nous savons maintenant pour référence future qu’ils ne sont probablement pas un bon moyen de faire vacciner plus de personnes.