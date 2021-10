Patrick Vieira allait toujours recevoir un brillant accueil des supporters d’Arsenal à son retour au club.

Mais la réponse enthousiaste qu’il a reçue des fidèles de l’Emirates Stadium vous a fait « se sentir désolé » pour le patron des Gunners, Mikel Arteta, a-t-on dit à talkSPORT.

Vieira a reçu un brillant accueil des fans d’Arsenal

Arteta et Vieira étaient tout sourire avant le match

Vieira est revenu pour affronter son ancien club pour la première fois en tant que manager lorsque son équipe de Crystal Palace s’est rendue dans le nord de Londres, et a failli provoquer un bouleversement alors qu’Arsenal a réussi un égaliseur tardif pour sauver un match nul 2-2 contre les Eagles.

Les supporters ont scandé le nom de la légende en hommage aux neuf années illustres qu’il a passées au club et aux trophées qu’il a remportés dans leur maillot.

Ian ‘The Moose’ Abrahams de talkSPORT était au match, et le journaliste a déclaré que l’excellent accueil qu’il avait reçu de Vieira contrastait fortement avec la façon dont les fans ont traité Arteta.

Rejoignant le petit-déjeuner talkSPORT de mardi, The Moose a déclaré: «C’était incroyable au point où je me suis senti désolé pour Mikel Arteta.

« La chanson que les fans d’Arsenal ont toujours eu l’habitude d’applaudir était ‘Patrick Vieira, il est venu du Sénégal pour jouer pour Arsenal’.

« Tous les Émirats ont chanté cette chanson pour Vieira. Il applaudissait, mais il n’y avait pas une seule chanson pour Arteta.

La pression reste sur Arteta alors qu’ils ont gratté un match nul

«Si j’étais Arteta, je serais allé à moi-même« attendez une minute, je suis le manager ici. Que diriez-vous d’un pour moi ?’

« Ils ne chantaient pas pour lui. Cette [the Vieira chanting] a continué sporadiquement tout au long du match même lorsque Palace était à 1-1.

« Vous y pensez assez maintenant, votre manager est assis là et souffre parce que son équipe ne joue pas bien et vous chantez pour le manager adverse.

« Je me suis senti un peu désolé pour Mikel Arteta hier soir. »

Vieira n’a pas eu de chance de ne pas réclamer les trois points aux Emirats

Vieira lui-même a réagi à l’accueil qui lui a été réservé en parlant aux médias après avoir vu son équipe marquer un point aux Emirats.

Vieira a déclaré à Sky Sports : « J’ai passé neuf ans ici. Nous avons parfois joué un très bon football. J’ai eu la chance de faire partie d’une grande génération de footballeurs.

« Je vais toujours aimer ce club de football, les fans, et je serai toujours un fan d’Arsenal, je dirais. »

Cependant, l’ancien capitaine des Gunners était frustré de ne pas revenir de son ancienne équipe avec les trois points.

Alexandre Lacazette a ajouté un but dans le temps additionnel à l’ouverture précédente de Pierre-Emerick Aubameyang pour sceller une part des points, après que les buts de Christian Benteke et la signature estivale d’Odsonne Edouard semblaient avoir Palace en direction de la victoire.

Lacazette est resté en retard pour gagner un match nul pour Arsenal contre Crystal Palace de Vieira

« J’étais vraiment satisfait de l’attitude que nous avons montrée aujourd’hui sur le terrain », a déclaré Vieira après le match.

« C’était difficile dans les 15 premières minutes, mais après nous avons bien géré et contrôlé le match, c’est pourquoi le match nul fait mal – à cause de la performance que nous avons eue aujourd’hui.

«Je suis vraiment déçu pour mes joueurs car ils ont bien joué, ont montré beaucoup de caractère et de personnalité.

« Je pense qu’en regardant comment le match s’est déroulé et revenir en seconde période et marquer deux buts, la façon dont nous avons concédé le deuxième, je pense que ce sont deux points perdus pour nous et nous sommes déçus de ne pas quitter le stade avec une victoire . «

