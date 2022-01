La recette de biscuits de Joanna Gaines est la nourriture réconfortante dont vous avez besoin cet hiver

Les stars de Fixer Upper Chip Gaines et Joanna Gaines se sont arrêtées à Good Morning America mercredi matin pour célébrer le lancement de Magnolia Television Network, qui a repris DIY Network. Joanna a également partagé une recette de biscuits irrésistible qui est le plat réconfortant parfait pour l’hiver froid avec le spectacle. La recette des « Biscuits de JoJo » est présentée dans l’épisode « Biscuits ! » de Magnolia Table with Joanna Gaines. également.

Magnolia Table est l’une des nombreuses émissions présentées par Magnolia Network et est également disponible en streaming sur la plate-forme de streaming Discovery +. Les « Biscuits! » L’épisode comprend également des recettes de sauce classique, un vol au beurre et des œufs de ferme bénédictine à associer avec les biscuits alléchants. Joanna a également partagé une recette de shortcake aux fraises avec de la crème fouettée maison. L’épisode a servi de finale de la première saison pour Magnolia Table.

« Ce fut un tel honneur de partager ces recettes avec vous, et j’espère qu’elles continueront d’être une toile de fond pour du temps bien passé autour de la table avec les gens que vous aimez pour les années à venir », a écrit Joanna sur le site Web de Magnolia. « J’ai hâte que vous voyiez ce qui vous attend pour la saison deux. Mais pour l’instant, préparons des biscuits ! » Joanna a également publié ses recettes dans Magnolia Table (2018) et Magnolia Table, Volume 2: A Collection of Recipes for Gathering (2020).

DIY Network est finalement passé à Magnolia Network à 21 h HE mercredi. La première émission est un épisode de Fixer Upper: Welcome Home, le redémarrage de Fixer Upper sorti sur Discovery + l’année dernière. Le Fixer Upper original sera également diffusé sur le réseau. Les nouveaux spectacles qui débutent ce mois-ci incluent Restoration Road avec Clint Harp, Home Work, Family Dinner, The Johnnyswim Show, Mind for Design et Zoë Bakes.

« Je pense que le message d’espoir et d’inspiration, les conteurs et les histoires qu’ils racontent, je veux dire, je pense juste que le monde est prêt pour ce genre de beauté à voir », a déclaré Joanna à propos de l’objectif de Magnolia Network sur Bonjour Amérique. « Je me sens vraiment plein d’espoir et optimiste et j’ai l’impression que ce message va alimenter ces pensées », a ajouté Chip.

La partie préférée de Joanna du processus de lancement de Magnolia Network consistait à organiser et à déterminer quelles émissions seraient parfaites pour leur propre réseau, a-t-elle déclaré à Good Morning America. « En fin de compte, il s’agissait de trouver des gens qui faisaient déjà le travail qu’ils aiment faire et nous avons dû les convaincre de faire une émission de télévision », a-t-elle déclaré.