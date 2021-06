La recette de la Croatie contre l’Espagne : calme, intelligence et confiance

24/06/2021 à 21h00 CEST

Les chemins de Croatie Oui Espagne Dans ce Championnat d’Europe, ils se sont tellement ressemblés qu’ils se sont retrouvés en huitièmes de finale. Comme le ‘Rouge’, le ‘Vatreni’ n’a pas bien commencé le tournoi et a montré des problèmes de force dans les zones. Ils ont perdu le premier match, contre l’Angleterre (1-0) et égalé le deuxième, contre la République tchèque (1-1). Ceux de Zlatko Dalic, cependant, ils ont gagné et convaincu lors de la dernière journée mémorable (3-1), qui pour eux, comme pour ceux de Luis Enrique, était un engagement de vie ou de mort ; le prologue d’une phase à élimination directe qui punira vilement les erreurs et les insécurités.

Le finaliste de la Coupe du monde 2018 ne pense plus à la victoire acharnée de mardi dernier contre l’Écosse. Il a tous ses sens dans l’équipe espagnole. Ce jeudi, le gardien Dominik Livakovic et le coté droit Josip Juranovic Ils se sont adressés aux médias et ont clairement indiqué que, malgré leurs débuts hésitants, ils voulaient aller loin dans la meilleure compétition continentale. « Nous avions besoin d’une victoire de ce style. Il y a eu beaucoup d’émotions et de câlins. L’ambiance était déjà géniale, mais ce triomphe nous a levés. Je pense que nous deviendrons de plus en plus forts & rdquor;, a souligné le premier. “Notre confiance en nous a augmenté après la grande victoire contre l’Ecosse. L’Espagne est une très bonne équipe, mais nous devons penser à nous-mêmes et à ce que nous pouvons bien faire& rdquor ;, a ajouté le second, lui aussi très optimiste.

Selon Livakovic, « Si nous voulons aller loin, nous devons battre les meilleures équipes & rdquor;. Le gardien de but a assuré que lui et ses coéquipiers avaient vu tous les matchs « Rouges ». « Lors du dernier match, ils ont bien joué. C’est une super équipe. Ils ont beaucoup de bons jeunes joueurs. Ils pressent très bien. Au cours de la phase de groupes, ils ont créé de nombreuses opportunités. Ils ont rattrapé leur absence de but initial lors du dernier match & rdquor;, a analysé le gardien, qui a également estimé qu'”il va falloir jouer sereinement et intelligemment & rdquor; car « L’Espagne est une équipe qui ne souffre pas sans ballon et il va falloir essayer de rendre ses joueurs nerveux & rdquor ;.

Un ‘avertissement’ à l’Espagne : « Nous avons nos vertus & rdquor;

Pour sa part, Juranovic vous arriverez à votre rendez-vous avec plus de confiance que jamais. Après avoir été remplaçant lors des deux premières journées, le défenseur du Legia Varsovie a remplacé Vrsaljko dans le onze de départ contre l’Écosse et a joué à un niveau élevé. Il a joué les 90 minutes, touché le ballon 82 fois, effectué 60 passes avec une précision de 93% et remporté trois duels. Il n’a pas voulu trop parler de sa performance, ce qui va probablement « pousser » Dalic à continuer à lui faire confiance : « Nous sommes tous ici de bons joueurs. Nous ferons de notre mieux. Le plus important, c’est l’équipe de & rdquor;.

Zlatko Dali & cacute;, sélectionneur de la Croatie, a décrit l’Espagne comme « l’un des plus grands rivaux du Championnat d’Europe et a reconnu qu’avec la Suède comme adversaire « tout aurait été plus facile & rdquor;. « L’Espagne a montré sa qualité contre la Slovaquie. C’est une équipe jeune, rapide et énergique avec un jeu basé sur la haute pression, beaucoup de combinaison et la recherche d’espaces vides. Nous devrons jouer à un niveau élevé pour les battre. Mais nous avons nos vertus, ce ne sera pas facile pour eux non plus & rdquor;, a prévenu le technicien de Livno, qui prédit une réunion «avec beaucoup de charge et de pression & rdquor;.