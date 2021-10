La recette de Sampaoli pour stopper le « MNM » du PSG

22/10/2021 à 18:15 CEST

Les Olympique de Marseille – PSG C’est l’un des matchs importants et marquants du calendrier de la ligue française, en particulier ces dernières années où les «classiques françaises» ont été des affrontements à haute tension. A défaut de deux jours pour que le match débute (il se jouera dimanche prochain à 20h45), un match qui en revanche pourra être suivi en direct pour tout le monde de Sport, l’entraîneur de l’équipe locale, Jorge Sampaoli, a accordé la traditionnelle conférence de presse avant le match.

Pour le grand classique français, le PSG ne pourra pas compter sur Marco Verratti par penalty, même si tout semble indiquer que les Parisiens se remettraient du choc à Neymar Jr, qui n’a pas pu disputer le match de Ligue des Champions en raison de désagréments et que si les choses ne changent pas, il formera un trident offensif avec Kylian Mbappé et Léo Messi, formant la soi-disant attaque « MNM ». Précisément du trident de rêve des Parisiens dont il a parlé Sampaoli précisant qu’il a la recette pour les arrêter, mettant un accent particulier sur la figure de ‘La Pulga’, que l’entraîneur marseillais connaît bien pour l’avoir entraîné et affronté à de multiples reprises : « J’ai joué contre Messi et je l’ai dirigé aussi. Nous savons que C’est le meilleur joueur du monde, il est donc très difficile de contrôler votre créativité.

« Cependant, comme je le disais, le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu’ils ont grâce à notre maîtrise du jeu, nous devrons nous assurer qu’il est loin du but. S’il est proche, nous savons tous qu’il a la capacité de nous faire beaucoup de mal. La meilleure façon d’arrêter un tel joueur est de contrôler le jeu. Mes souvenirs de Messi Ils le regardent s’entraîner, jouer et le regarder sur le terrain. Aujourd’hui, je ne vais rien vous montrer si je vous dis que j’ai toujours une longueur d’avance sur les « joueurs normaux ». C’est un joueur éternel et ce sera un plaisir de le revoir sur le terrain, même s’il est toujours difficile d’affronter un joueur comme Messi, Quoi peut nous blesser à tout moment& rdquor ;.

Finalement, Sampaoli Il a également évoqué une autre des figures du trident parisien, en l’occurrence Kylian Mbappé, à propos de qui l’entraîneur a déclaré ce qui suit : « Jouer contre un joueur en tant que Mbappé, un joueur dangereux dans l’espace, c’est toujours compliqué. Nous savons très bien que, si nous contrôlons le ballon, toute perte du ballon peut être fatale« Ainsi, l’entraîneur argentin de 61 ans semble prêt pour le prochain match contre le PSG et avec le plan de match défini de sa part. Les ingrédients du classique français sont servis.