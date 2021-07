La recette des biscuits sablés Ted Lasso est là pour les fêtes de la saison 2

Oui, vous pouvez le CROIRE : Ted Lasso, la série Apple TV+ qui a choqué le monde et est devenue un succès bien-aimé en 2020 revient plus tard cette semaine avec sa première saison 2.

Donc, pour célébrer, nous publions un article par jour jusqu’à vendredi sur la série Jason Sudeikis, qui est plus qu’un entraîneur de football débutant qui découvre comment diriger l’AFC Richmond. Nous avons commencé par les origines de la naissance de la série à partir des publicités NBC.

Pour l’article n°2, nous avons un contenu vraiment important : si vous voulez faire les biscuits sablés que Ted prépare pour Rebecca qu’elle aime tant, nous avons un régal avec la « vraie » recette (vous voir pourquoi c’est entre guillemets dans une minute), ainsi que quelques alternatives.

Sorte de! Tel que rapporté par The Verge : lors de l’événement Spring Loaded d’Apple, un graphique est apparu montrant « Le sablé secret de Ted Lasso ».

Mais la liste entière n’était pas visible, alors un développeur nommé David Smith a fait quelques détectives et a découvert qu’il s’agissait de la recette de Melissa Clark du New York Times. Il a essayé de faire cuire la première partie de la recette (qui est pour les brownies sablés) et c’était délicieux :

1 ½ tasse/340 grammes de beurre froid non salé (3 bâtonnets), coupé en morceaux de 1/2 pouce, et plus pour graisser la poêle 3 tasses/385 grammes de farine tout usage ¾ tasse/150 grammes de sucre cristallisé 1 cuillères à café de mer fine sel Chauffer le four à 350 degrés. Graisser un plat allant au four de 9 x 13 pouces et tapisser de papier parchemin de manière à ce qu’il y ait un surplomb de 2 pouces sur les deux côtés longs. Préparez les sablés : Dans le bol d’un batteur électrique muni d’une palette ou de fouets, mélangez la farine, le sucre et le sel. Incorporer le beurre à basse vitesse jusqu’à ce que la pâte se rassemble mais soit encore un peu friable. (Ou mélanger les ingrédients dans un robot culinaire.) Presser la pâte dans le moule préparé. Piquer la pâte partout avec une fourchette. Cuire au four jusqu’à ce qu’il soit doré, 30 à 35 minutes. Retirer du four. Augmenter la température du four à 375 degrés.