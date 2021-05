La “ recette ” des grands-mères qui continuera à sauver des vies à la fin de la pandémie

05/05/2021 à 18:07 CEST

Comme toutes les Journées mondiales, internationales ou quelle que soit leur dénomination, les organisations cherchent à fixer une date pour un événement dont on se souvienne et pour nous tous à contribuer à sensibiliser la population à un aspect important de notre vie.

Hoy en concreto celebramos, y lo hacemos desde 2009 (mucho antes de empezar la pandemia del coronavirus) el Día Mundial de la Higiene de Manos, auspiciado por la OMS con la idea de que el mensaje se transmita en todo el mundo y pueda ayudar a sauver des vies.

Mais bien avant, depuis plus de 100 ans, c’est un message que nos grands-mères ne se lassent jamais de répéter.

En entrant dans la maison, avant de manger, après avoir mangé, en allant à la salle de bain, en sortant de la salle de bain, pour se changer, pour aller au lit & mldr; et de temps en temps, ils nous regardaient et nous donnaient cet ordre brutal de: “Garçon, lave tes mains!”

Ils nous ont également dit de nous laver le visage, de mettre nos pantoufles, de ne pas marcher dans la maison avec nos “ pantoufles ”, ne pas marcher sur le tapis, changer de vêtements à notre arrivée & mldr; Et tous ont été très bien pensés et nous devrions les garder comme habitudes pour que nous nous éloignions tous le plus possible des infections.

Le coronavirus nous a excités

Mais la réalité est qu’à l’heure actuelle, le coronavirus a sauvé l’une des meilleures mesures de santé publique et de prévention des maladies que nous ayons: l’hygiène des mains.

Et c’est que se laver les mains sauve des vies et pas seulement en ces temps, selon les experts. Et le slogan de cette année 2021 est assez clair: Des secondes sauvent des vies – Lavez-vous les mains!

Les bons progrès de la vaccination contre Covid-19 entraînent une diminution des infections. De plus, le 9 mai, l’état d’alarme prend fin, ce qui signifie la levée de nombreuses restrictions.

Avant ce panorama, les spécialistes de la médecine préventive et de la santé publique insistent sur le fait que l’hygiène des mains doit continuer à être respectée, tant chez les professionnels de la santé que dans la population en général, quel que soit le cours de la pandémie.

Des millions de patients meurent

Comme l’explique la Société espagnole de médecine préventive, de santé publique et d’hygiène (SEMPSPH), le lavage des mains empêche non seulement la propagation du SRAS-CoV-2, mais aussi celle de nombreux autres micro-organismes pathogènes.

Des millions de patients meurent chaque année dans le monde d’infections liés aux soins de santé. D’elles, 56% peuvent être évités, l’hygiène des mains étant la mesure la plus simple, la plus efficace et la moins chère pour l’obtenir.

Mais «c’est une mesure qui nécessite l’engagement, la collaboration, la responsabilité et la générosité des citoyens, des patients, des accompagnateurs, des professionnels de santé et des gestionnaires», expliquent-ils depuis le SEMPSPH.

Pour les préventivistes, «Le respect de l’hygiène des mains n’est pas une option, opportunité ou simple question de bon sens, c’est une nécessité pour la prévention des maladies et infections liées aux soins de santé. Elle est étayée par des preuves scientifiques et précisée dans les 5 moments d’hygiène des mains », expliquent-ils.

Celles-ci 5 moments pendant lesquels le professionnel de santé doit apporter une attention particulière le lavage des mains sont:

• Avant de toucher le patient

• Avant d’effectuer une tâche de nettoyage / aseptique,

• Après le risque d’exposition aux liquides organiques.

• Après avoir touché le patient.

• Après contact avec l’environnement du patient.

Plus de savon et d’eau et moins de gants

Une des premières choses, outre le papier toilette, à disparaître des rayons des supermarchés, ce sont les gants. En fait, la pandémie a vu une augmentation de l’utilisation de cet article. Cependant, l’utilisation de gants ne vous dispense pas de vous laver les mains.

Les experts en santé publique sont catégoriques “l’hygiène des mains et l’utilisation de gants elles peuvent être des pratiques complémentaires, mais jamais exclusives«.

Pour un échantillon, ils donnent un exemple. Les professionnels de la santé, lorsqu’ils retirent les gants après avoir soigné un patient, doivent se laver les mains avant de s’occuper du suivant. Tout comme ils le feraient s’ils ne portaient pas de gants lors de la consultation.

Pourquoi compléter l’utilisation de gants avec le lavage des mains?

Pour une raison très simple. Parce que tous les gants, même ceux à usage médical, ont des pores. Et bien qu’il s’agisse de trous extrêmement petits, ils peuvent faciliter l’entrée de micro-organismes en fonction du moment et du mode d’utilisation.

«Avec une bonne hygiène des mains, nous serions en mesure d’éliminer les micro-organismes qui auraient pu pénétrer après avoir utilisé les gants», expliquent-ils du SEMPSPH.

Et peu importe si vous utilisez du savon et de l’eau ou des gels hydroalcooliques, l’important est de les laver. En fait, les experts en médecine préventive, ils valorisent positivement l’acceptation des gels hydro-alcooliques dans la population.

Ces produits, s’ils sont agréés et remplissent les conditions requises, «ssont un excellent outil pour une bonne hygiène des mains n’importe où et n’importe quand ».

Bien sûr, les experts se souviennent que ces types de gels sont efficaces si les mains ne sont pas visiblement sales. Dans ces cas, lorsque la saleté est facilement visible à l’œil nu, il est préférable de recourir au classique de nos grands-mères, l’eau et le savon.