La recette des sablés Ted Lasso maintenant déchiffrée en ligne

Lors de l’événement “ Spring Loaded ” d’Apple, la société a dévoilé un nouveau matériel ainsi qu’un aperçu de la prochaine saison de Ted Lasso, diffusée le 23 juillet sur Apple TV +. À la fin de l’événement, Apple a montré un petit œuf de Pâques, le taquinant sur le point de révéler la recette secrète des sablés de Ted Lasso.

Si vous êtes fan de la première saison de Ted Lasso, vous vous êtes probablement demandé quel était le secret de Ted pour la recette de sablés.

Selon le développeur David Smith, il a déchiffré la première ligne du reçu et a trouvé le reste en ligne.

En regardant de près les lettres fractionnaires visibles, je suis assez convaincu que cette première ligne se lit comme suit: 1 1/2 tasse / 340 grammes de beurre non salé froid coupé en morceaux de 1/2 pouce et plus pour graisser le moule.