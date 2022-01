La recette du succès des podcasts à succès : lancement il y a des années

Il y a de mauvaises nouvelles pour quiconque essaie de créer un nouveau podcast à succès : de nouvelles recherches montrent que les palmarès des podcasts sont dominés par des émissions lancées il y a des années…

Bloomberg cite des données montrant qu’aucune émission créée au cours des deux dernières années n’a atteint le top 10.

Chaque nouveau spectacle a un public plus petit que ses prédécesseurs […] Alors que l’audience globale du podcasting augmente, l’audience des nouvelles émissions individuelles diminue dans tous les domaines.

Aucun des 10 podcasts les plus populaires aux États-Unis l’année dernière n’a fait ses débuts au cours des deux dernières années, selon Edison Research. Ils ont en moyenne plus de 7 ans et trois des cinq premiers ont plus de dix ans. (« The Joe Rogan Experience », « This American Life » et « Stuff You Should Know. ») Seuls quelques podcasts dans le top 50 (« SmartLess », « The Michelle Obama Podcast », « Frenemies ») sont inférieurs à deux ans. Et aucun d’entre eux n’est dans le top 25 […]

Presque tout le monde est d’accord sur la raison. Il y a plus de podcasts que jamais. Spotify héberge plus de 3 millions de podcasts, contre quelques centaines de milliers il y a quelques années à peine. Alors que la grande majorité de ces nouvelles émissions sont soit disparues, soit ont un public minuscule, il existe encore beaucoup plus de podcasts qu’il y a quelques années à peine.

Le nombre de nouveaux podcasts a augmenté plus rapidement que l’audience des podcasts, et donc le nombre d’auditeurs par émission est en baisse.