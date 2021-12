La recherche au Texas de la petite amie disparue de l’ex-NFLer Kevin Ware conduit à la découverte de restes humains: les autorités

Une recherche dans le comté de Harris, au Texas, pour retrouver la petite amie disparue de l’ancien joueur de la NFL Kevin Ware Jr. a conduit à la découverte de restes humains, selon les autorités.

La petite amie, Taylor Pomaski, 29 ans, de Spring, Texas, a été vue pour la dernière fois lors d’une fête à la maison le 25 avril, a rapporté FOX 26 de Houston.

Les restes ont été découverts dans le nord du comté de Harris par le personnel du Texas EquuSearch, a déclaré vendredi le shérif du comté Ed Gonzalez, selon FOX 26. Les restes ont ensuite été confirmés comme humains par le Harris County Institute of Forensic Sciences, selon le rapport.

L’ANCIEN JOUEUR DE LA NFL KEVIN WARE ARRÊTÉ POUR VIOLATION FUGITIVE D’UNE OBLIGATION, SA PETITE AMIE DISPARUE DEPUIS AVRIL

Taylor Pomaski, 29 ans, de Spring, au Texas, est portée disparue depuis avril, selon les autorités.

Les autorités pensent que les restes sont liés au cas Pomaski mais attendaient une identification positive par le médecin légiste du comté, a rapporté FOX 26.

Arrêté en juin

Ware, 28 ans, a été arrêté en juin pour violation de caution après ne pas s’être présenté pour surveillance plus tôt dans l’année, ont annoncé les autorités. L’arrestation en juin par le US Marshals Service impliquait une poursuite en véhicule au cours de laquelle Ware aurait conduit à plus de 115 milles à l’heure et aurait par la suite porté des armes et de la drogue, a rapporté FOX 26.

Kevin Ware Jr., est arrêté en juin par le US Marshals Service à Spring, Texas (US Marshals Service)

L’ancien membre de l’équipe de football de Washington et les 49ers de San Francisco sont restés en détention à la prison du comté de Montgomery et faisaient face à des accusations de possession avec intention de livrer une substance contrôlée, un crime au premier degré; et possession illégale d’une arme à feu par un criminel, un crime au troisième degré, a rapporté FOX 26.

En juillet, le père de Pomaski a déclaré à la station que sa fille et Ware se fréquentaient depuis près d’un an.

Ware est considéré comme une personne d’intérêt dans la disparition de Pomaski mais n’a pas été inculpé dans le cadre de l’affaire, selon les autorités.

Les autorités ont demandé à toute personne disposant d’informations sur l’affaire de contacter le bureau du shérif du comté de Harris ou CrimeStoppers.