La recherche continue d’Antonio David, le mineur disparu que sa mère prétend avoir tué

19/10/2021 à 12:28 CEST

Le dispositif de recherche continue d’être déployé. Il n’y a pas de cessation. La police continue de rechercher sans relâche Antonio David Barroso, le plus jeune disparu depuis dimanche dernier après avoir quitté la maison -à Morón de la Frontera- avec sa mère, pour retracer un voyage imaginé par la mère. La femme était en détention depuis 2007 et rien n’a déclenché l’alarme. Ceux-ci ont été allumés après avoir été situé à Ségovie, lorsqu’il a avoué qu’il l’avait assassiné et qu’il avait jeté son corps dans un conteneur à Madrid. La mineure, qui souffre d’un handicap sensoriel, a été vue pour la dernière fois avec elle dimanche soir dernier dans un hôtel de Talavera de la Reina (Tolède) d’où elles sont parties à l’aube.

Selon la plainte du père, à laquelle . a eu accès, Macarena D., la mère du mineur, qui souffre d’une maladie mentale, dit son ex-mari, a comparu désorienté ce même dimanche dans une station-service de Ségovie, situé au kilomètre 130 de l’A-1. Suite au « décousu & rdquor; qui a donné à la Garde civile, a été suivie par des agents de santé à qui elle a avoué que il avait tué son fils handicapé et jeté son corps dans un conteneur à Madrid. Il ne peut pas dire où. À l’heure actuelle, la femme est admise dans un centre psychiatrique de la province de Ségovie. Il y a plusieurs versions qu’il a données depuis son admission, y compris a même affirmé qu’Antonio David était mort depuis plusieurs jours. Cela a commencé ce voyage sans vie. La recherche du petit ne s’arrête pas.

Compte tenu de la gravité des événements relatés, c’est la Garde civile elle-même qui a contacté le père du mineur. Il a indiqué qu’il n’était pas avec le petit et que, effectivement, Antonio David devrait rencontrer sa mère. Après avoir écouté l’Institut armé, il a déposé une plainte pour disparition au commissariat de la police nationale. À partir de ce moment-là, un dispositif a été lancé auquel participent des agents de Séville, Talavera de la Reina (où la femme a passé dimanche soir) et de Madrid, qui, en collaboration avec la Garde civile, ont pris des mesures pour vérifier la véracité de la femme déclarations. Tout est ouvert. La priorité est maintenant localiser le mineur.

La sœur cadette ne croit rien

La recherche ne s’arrête pas et, au fil des jours, la douleur devient plus intense. La famille d’Antonio David vit dans un état de choc et de choc. « Tout cela est un piège de ma mère et elle nous trompe tous & rdquor ;, a transmis Miriam, la sœur aînée du petit, via ses réseaux sociaux.

« Nous demandons seulement de l’aide pour le trouver. Si quelqu’un les a vus tous les deux à une autre occasion, ailleurs, avant ou après, veuillez nous le faire savoir (& mldr;) tous les détails sont bons, peut être dans les églises, les couvents, les sectes, les monastères et les choses liées à la religion. Elle est peut-être dans quelque école privée spécialisée avec une aide-soignante bien payée pour ne rien dire et rester cachée avec lui& rdquor;, indique-t-elle.

Le jeune de 19 ans est persuadé que rien n’est vrai, « nous avons tout espoir que ce que les réseaux et les médias disent tant n’est pas vrai. Reviens nous, mon petit ange, on t’aime très fort. & Rdquor ;. Dans ses écrits, il déplore que « de nombreuses atrocités se répandent qui détruisent nos vies ; beaucoup d’hypothèses et d’affirmations sur le sort de mon frère et des aveux de ma mère que nous ignorons totalement, personne ne nous a rien dit ». Demande de l’aide. Demandez le respect.

Triangulation mobile et suivi routier

L’organisme d’enquête concentre désormais tous ses efforts sur la découverte du trajet que la mère a effectué avec l’enfant, chose à laquelle ils pourraient accéder si la femme portait son téléphone portable grâce à la géolocalisation de l’appareil. Le problème est que le téléphone a été retrouvé dans un conteneur à Morón « relativement proche de son domicile », ont rapporté des sources de l’enquête. Le mobile avait un écran cassé. La prochaine étape sera d’analyser le contenu du terminal, pour tenter d’avancer dans les enquêtes.

Bien que les agents envisagent plusieurs hypothèses, les chercheurs Ils fouillent dans des conteneurs dans la zone Xanadú à Arroyomolinos (Madrid) au cas où la version du meurtrier présumé serait vraie. De plus, elles sont réalisées enquêtes à Talavera de la Reina, Ségovie et Andalousie. Les caméras de sécurité sont visionnées et un suivi de la zone A-5 par lequel la femme aurait pu venir dans la capitale. De plus, une perquisition a été effectuée dans la maison familiale de Morón de la Frontera où ils ont vérifié qu’elle avait été vidée de ses meubles. Situation que les voisins eux-mêmes ont corroborée, qui assurent qu’il vidait la maison avant de voyager.