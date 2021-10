La recherche de Brian Laundrie invite le médecin légiste à se rendre sur le site signalé des objets personnels

La recherche de Brian Laundrie aurait incité un médecin légiste de Floride à visiter un site où certains articles des biens de Laundrie ont été trouvés. CBS News rapporte que des responsables du comté de Sarasota étaient sur place, après que des preuves possibles de blanchisserie ont été trouvées dans un parc. Les objets auraient été trouvés près d’un sentier que l’homme disparu était connu pour avoir fréquenté.

L’avocat Steven Bertolino, qui représente la famille de Laundrie, a informé la station d’information locale WTSP que les parents de Laundrie s’étaient joints à la recherche de leur fils disparu. « Chris et Roberta Laundrie sont allés au parc environnemental de Myakkahatchee Creek ce matin pour rechercher Brian. Le FBI et [North Port Police Department] ont été informés hier soir des intentions des parents de Brian et ils y ont rencontré Chris et Roberta ce matin », a-t-il déclaré au média par SMS. « Après une brève recherche sur une piste que Brian fréquentait, des articles appartenant à Brian ont été trouvés. , il n’y a aucun mot sur ce que le médecin légiste était spécifiquement présent pour enquêter.

À L’ENTRÉE : Un médecin légiste a été appelé sur le site de la chasse à l’homme de Brian Laundrie en Floride, a confirmé leur bureau. https://t.co/bNTo0NCl8f – CBS News (@CBSNews) 20 octobre 2021

Laundrie a été porté disparu par sa famille le 17 septembre. Ils ont déclaré aux autorités qu’il avait quitté son domicile le 14 septembre mais n’était jamais revenu. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant que le corps de Petito ne soit retrouvé par les autorités du Wyoming. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre, après être restée sans nouvelles d’elle pendant près de deux semaines.

Selon certaines informations, Petito et Laundrie étaient partis en voyage à travers le pays en juin. Vers la fin du mois d’août, Petito aurait commencé à être moins communicatif avant d’envoyer un dernier SMS le 30 août, dont sa famille remet en question l’authenticité, car ils pensent qu’il n’a peut-être pas été envoyé par elle. Laundrie est rentré chez lui à North Port le 1er septembre, mais n’aurait apparemment pas voulu coopérer avec la police dans l’enquête sur la disparition de Petito.

La sœur de Laundrie, Cassie, a récemment parlé de son frère disparu dans une interview à ABC News, l’exhortant à « se manifester » et à sortir leur famille « de cet horrible gâchis ». Cassie a précisé que si elle savait où se trouvait Laundrie, elle le « dénoncerait » et a ajouté qu’elle coopère avec les enquêteurs « depuis le premier jour ». Enfin, elle a exprimé que même si elle est inquiète pour son frère, elle croit fermement que la famille de Petito « [deserves] réponses. » À cette époque, les allées et venues de Laundrie restent inconnues, mais ces dernières semaines, il a été signalé des observations de lui aussi loin au nord que les Carolines.