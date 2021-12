La recherche de l’arbre de Noël de la famille ‘Griswold’ se termine par un sauvetage dramatique

Une famille de Washington a été ridiculisée après avoir conduit dans la forêt par mauvais temps à la recherche d’un arbre de Noël, ce qui a déclenché un dangereux effort de recherche et de sauvetage.

Vendredi, le département de la police de la pêche et de la faune de Washington a intitulé son communiqué de presse « Sauvetage familial de Griswold ».

La référence à « National Lampoon’s Christmas Vacation », une comédie de 1989 mettant en vedette Chevy Chase dans le rôle de Clark Griswold, pourrait être compréhensible pour certains.

La famille non identifiée s’est aventurée dans les Blue Mountains malgré les prévisions météorologiques annonçant jusqu’à 18 pouces de neige. Un panneau de fermeture de route bien visible a été ignoré. La famille n’a pas emporté de vêtements appropriés ni de chaînes à pneus.

Le bureau du shérif du comté d’Asotin a reçu l’appel d’urgence samedi soir et a demandé l’aide du Washington Department of Fish and Wildlife.

Le « sergent Mosman » de la WDWF a dirigé une opération de sauvetage impliquant des bénévoles et l’utilisation de motoneiges.

« Ils ont pu utiliser des motoneiges WDFW pour localiser le véhicule contenant la famille de cinq personnes, ainsi que leur gros chien », a déclaré le WDFW. «Ils ont également trouvé un autre membre de la famille et son camion enterrés dans une galerie, à mi-chemin environ de l’endroit qui avait également tenté de les secourir mais s’était coincé.

« Ils ont passé environ deux heures et demie à faire sortir la famille de la zone dans des conditions de voile blanc. »

Tout s’est bien terminé, sauf que les deux véhicules ont dû être laissés sur place, peut-être jusqu’au printemps, et le chien effrayé a fait pipi sur les genoux du sergent Mosman pendant la balade en motoneige.

Le communiqué de presse a été publié sur Facebook, où la plupart des commentaires étaient principalement des félicitations envers l’agence, bien que tout le monde n’ait pas apprécié l’analogie avec Griswold.