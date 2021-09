La recherche de l’attaquant de West Ham retarde davantage malgré la recherche d’un objectif de 10 millions de livres sterling

in

West Ham continue de garder un œil sur l’attaquant de Clermont Mohamed Bayo, mais devra peut-être attendre l’été prochain pour effectuer un transfert, a-t-on affirmé.

Bayo était l’un des nombreux attaquants liés à West Ham au cours de l’été. Ils n’ont jamais signé de remplaçant pour Sébastien Haller en janvier et ne l’ont toujours pas fait après la clôture du mercato estival. Heureusement, Michail Antonio a commencé la saison en pleine forme, mais ils ont besoin d’une alternative viable à un moment donné.

C’est donc un domaine qu’ils chercheront à aborder dans une future fenêtre de transfert. Bayo sera apparemment l’un des principaux noms à l’ordre du jour.

Un rapport en août a dit West Ham avait pris contact avec son club actuel de Clermont après que ses 22 buts en 38 matchs les aient renvoyés en Ligue 1. Cependant, aucun transfert ne s’est concrétisé.

Bayo a également fait l’objet de l’intérêt de Bordeaux au cours de l’été, mais il y avait une disparité entre leur offre de 7 millions de livres sterling et le prix demandé de 10 millions de livres sterling de Clermont.

Selon The Sun, il est maintenant de plus en plus instable en raison de l’échec de Clermont à le laisser partir. En conséquence, il pourrait y avoir une opportunité pour West Ham de plonger en 2022.

Les Hammers garderont un œil sur la façon dont le joueur de 23 ans se débrouillera lors de son premier aperçu de l’élite française. Il a pris un bon départ avec trois buts en six matchs, il espère donc conserver cette forme. S’il le fait, cela pourrait persuader West Ham de passer à l’action.

Cependant, le rapport ajoute qu’un accord ne serait probable qu’en été. Bien que né en France, Bayo joue pour l’équipe nationale de Guinée et participera à la Coupe d’Afrique des nations cet hiver. Par conséquent, un transfert en janvier serait peu probable.

Mais avec un contrat jusqu’en 2023, l’été prochain pourrait être le moment optimal pour lui d’obtenir un transfert. Il semble que West Ham attendra dans les coulisses, même si d’autres prétendants pourraient bien sûr être intéressés.

West Ham en préparation pour l’attaquant d’Arsenal

Une alternative avec plus d’expérience serait Alexandre Lacazette d’Arsenal, que 90min a récemment mentionné comme une option pour West Ham.

Le Français, 30 ans, est dans l’année de son contrat aux Emirats. La signature du record du club n’a jamais atteint les sommets espérés par les fans d’Arsenal, bien qu’il reste une source constante de buts lorsqu’il figure régulièrement.

Mais toutes les 90 minutes, il semble de plus en plus improbable qu’un renouvellement de contrat soit proposé. Ils affirment que des “pourparlers” entre Arsenal et l’équipe de Lacazette ont “eu lieu”. Cependant, ni le club ni le joueur ne semblent « désireux » de conclure un accord.

Une sortie à l’étranger pourrait se concrétiser. En effet, Lacazette sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers dès janvier. Un retour à Lyon est théorisé, tandis que l’Atletico Madrid s’est révélé dans le cadre plus tôt ce mois-ci.

Mais c’est un déménagement à West Ham qui est le plus intrigant. Les Hammers ont clairement besoin d’un soutien fiable pour Antonio. Et contrairement à Arsenal, West Ham a du football européen à offrir.

Une autre plume dans le plafond de l’accord potentiel vient de la position personnelle du joueur. Il est décrit comme étant « ouvert » à rester dans la capitale. De plus, vendre à West Ham en janvier permettrait de récupérer des frais plutôt que de le perdre à l’étranger pour rien l’été prochain.

