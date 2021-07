La recherche de Liverpool pour une puissance de feu supplémentaire rencontre l’as de West Ham que Klopp aime

Liverpool est devenu un candidat surprise pour décrocher un attaquant de West Ham bien noté par Jurgen Klopp, selon un rapport.

Les raisons des difficultés de Liverpool la saison dernière ont été bien documentées. La crise des blessures sans précédent dans la moitié centrale a causé des perturbations indicibles. Cependant, le manque de tranchant de leur ligne de front autrefois vantée était également un facteur majeur.

Mohamed Salah a marqué avec régularité, mais Roberto Firmino et Sadio Mane ont tous deux connu des années de baisse. Diogo Jota a fourni une profondeur plus qu’adéquate, mais il devient de plus en plus difficile d’obtenir une mélodie des autres pièces de profondeur Xherdan Shaqiri et Divock Origi.

En tant que tel, le couple a les deux ont été liés à des sorties cet été. Et si le duo s’en allait, Liverpool devront trouver un remplaçant capable de faire pression sur leurs démarreurs habituels.

Selon l’Athletic, cet homme pourrait être Jambon occidental ailier Jarrod Bowen après avoir révélé qu’il figurait sur la “liste restreinte des cibles offensives” de Liverpool.

Le joueur de 24 ans a inscrit huit buts et cinq passes décisives alors que les Hammers ont obtenu leur deuxième meilleur résultat en Premier League l’année dernière.

Bowen a joué un rôle dans les 38 matches de championnat et n’a cessé de se renforcer depuis son transfert de 18 millions de livres sterling de Hull au début de 2020.

Il n’est peut-être pas le type de nom accrocheur pour faire battre le pouls des fans des Reds, mais l’article d’Athletic explique pourquoi il serait un ajout parfait sous Klopp.

Premièrement, son «âge, son style de jeu et sa polyvalence» correspondraient au profil de Liverpool. De plus, Klopp est censé le “évaluer très bien”.

Un déménagement pour Bowen partagerait de nombreux parallèles avec l’accord qui a amené Jota à Anfield.

Les deux excellent dans les clubs de milieu de table et sont capables d’opérer n’importe où sur toute la ligne de front. De plus, étant donné son âge, il dispose d’une vaste marge de développement et conserverait une valeur de revente importante pour les années à venir.

Il est reconnu qu’aucune approche formelle n’a encore été faite. Cependant, Liverpool continuerait de « surveiller son développement » même si un accord ne peut finalement pas être conclu dans cette fenêtre.

Les premiers favoris du club londonien pour le capitaine de Liverpool Henderson

Pendant ce temps, Arsenal aurait émergé comme favori pour signer Jordan Henderson, alors que le capitaine de Liverpool fait face à une incertitude surprenante quant à son avenir à long terme à Anfield.

Henderson n’a plus que deux ans sur son contrat actuel. Et les rapports du week-end ont été suggérant une impasse dans les négociations sur un nouvel accord.

L’Athletic affirme que les pourparlers d’extension sont en cours mais ajoute que celui de Liverpool propriétaires, FSG, ont actuellement des priorités plus importantes.

La situation d’Henderson est similaire à celle de l’ancienne star des Reds Gini Wijnaldum. Cela s’est terminé lorsque la star hollandaise a annulé son contrat et rejoint le PSG en transfert gratuit cet été.

À cette fin, il existe maintenant de grandes craintes qu’Henderson puisse faire de même – certains grands clubs surveillant apparemment les événements à Anfield. L’un de ces clubs est Arsenal, les bookmakers faisant d’eux les premiers favoris pour signer le milieu de terrain.

