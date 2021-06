La recherche d’identité de la génération Z dans le monde des médias sociaux

La génération Z semble utiliser les médias sociaux comme moyen de communiquer son identité.

Génération Z, Digital Natives, technologie ITC, identité unique génération Z, technologie numérique en ligne, médias sociauxPar Sairaj Patki,

La génération Z ou Digital Natives, fait référence aux individus nés après 1995, qui étaient entourés par Internet et la technologie ITC (Dunas & Vartanov, 2020). Cette cohorte générationnelle est généralement connue pour être perpétuellement connectée à Internet. Chaque étape du progrès technologique à travers l’histoire humaine a eu un impact sur la génération d’utilisateurs, mais le graphique des progrès récents a été abrupt. Nous avons ainsi l’occasion unique d’observer les modèles intergénérationnels d’interaction homme-technologie tels qu’ils se déroulent devant nous au cours de la même décennie. Les rassemblements sociaux et les interactions en face à face étant considérablement réduits pendant la pandémie, on peut s’attendre à ce que la dépendance aux médias sociaux ait plusieurs fois augmenté. Cet article explore comment les médias sociaux sont devenus une plate-forme permettant aux jeunes esprits d’explorer leur identité et ne se limite plus à un simple réseautage social.

La volonté de la génération Z d’avoir une identité unique

Une caractéristique particulière de l’interaction homme-technologie spécifique à une génération est liée à l’objectif de l’utilisation des médias sociaux. La génération Z semble utiliser les médias sociaux comme moyen de communiquer son identité. Une comparaison de l’utilisation des médias sociaux à travers la génération d’utilisateurs a démontré que les membres de la génération Z étaient plus susceptibles de créer leurs propres identités individualisées sur les plateformes de médias sociaux (Fietkiewicz et al., 2016) et ont également montré un vif intérêt et une passion pour la création de contenu numérique. (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Les natifs numériques apparaissent comme des contrôleurs actifs de leur vie, recherchant de plus en plus des supports créatifs et enclins à créer et partager du contenu comme moyen d’expression de soi. Ce sont des individus qui ne souhaitent pas être retenus par les structures sociales dures existantes (Fietkiewicz et al., 2016). En tant que créateurs, ils cherchent à être uniques, à se démarquer de la foule numérique et à créer une identité qui leur est propre.

La conformité influençant la recherche d’identité de la génération Z

Alors que l’envie d’établir une identité unique pour eux-mêmes sur la plate-forme numérique semble conduire les modèles d’utilisation des médias sociaux, une pression tout aussi forte pour se conformer au groupe semble constamment guider leurs choix. Qu’il s’agisse d’une image d’affichage (communément appelée la forme abrégée – DP), d’un Bitmoji ou d’une photo de couverture, les natifs numériques consacrent du temps et des efforts pour personnaliser leurs identités en fonction des exigences de l’espace virtuel occupé par leurs pairs et autres natifs numériques. Une enquête menée par Ziba Design a révélé que les deux tiers des membres de la génération Z présentent des identités multiples dans l’espace en ligne, qui sont différentes de leur identité réelle. Le fait que ces individus personnalisent leur image de soi directement ou indirectement avec des publications sur les réseaux sociaux montre le rôle immense que jouent les réseaux sociaux pour influencer et, dans une certaine mesure, déterminer la perception qu’ont les membres de leur propre identité ainsi que celle des autres (Seemiller & Grace, 2018). Une autre étude a montré que lorsque les participants adolescents recevaient un grand nombre de likes sur leurs propres photos téléchargées sur les réseaux sociaux, les centres de récompense du cerveau montraient une activité élevée sur les scans IRMf. L’étude a également souligné le pouvoir de la conformité et de l’influence des pairs sur ces sites de médias sociaux, car les adolescents étaient plus enclins à aimer une photo si elle avait déjà reçu un grand nombre de likes (Chassiakos & Stager, 2020).

Le potentiel des médias numériques contemporains à influencer les besoins de socialisation ou de réalisation de soi de la génération est quelque chose qui la différencie des médias traditionnels (Dunas & Vartanov, 2020). Cela pourrait être attribué au temps considérable passé exclusivement sur les réseaux sociaux par les individus de cette génération. Les générations précédentes ont également été exposées et influencées par les médias, mais à des médias moins répandus et ont également été exposés à une variété d’autres influences sociales réelles. Le numérique en ligne favorise paradoxalement à la fois « l’interdépendance humaine et la dépendance individuelle » (Manago, 2015, p.1), en offrant un contact humain constant même dans des scénarios éloignés et en renforçant les actes d’autopromotion.

(L’auteur est professeur adjoint (psychologie), Université FLAME. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.