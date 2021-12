La recherche du directeur sportif de Miami serait un « gâchis »

Il n’y a qu’un mot pour décrire la recherche de Miami d’un nouveau directeur sportif, selon Brett McMurphy d’Action Network : gâchis.

Les jours de « The U » vivant sur la gloire de 2001 pourraient toucher à leur fin sur la base des récents développements. McMurphy note qu’avec plus de 50 conseils d’administration et plusieurs donateurs impliqués dans la recherche, le sentiment est que personne n’est responsable. La salle semble divisée sur la rétention de l’entraîneur-chef Manny Diaz.

Assis entre David Epstein (à gauche), le conseil d’administration et le directeur sportif Blake James, Manny Diaz (au centre) est présenté comme le 25e entraîneur de football de l’Université de Miami dans l’histoire du programme le mercredi 2 janvier 2019. (Patrick Farrell/Miami Herald/ Tribune News Service via .)

Miami s’est séparé du directeur sportif Blake James le 15 novembre, mettant ainsi fin à son mandat de huit ans. James a été licencié deux jours après la défaite 31-28 des Hurricanes contre son rival Florida State, tombant à 5-5 cette saison. Miami a terminé la saison 7-5, un pas en arrière sous Diaz, 47 ans, lors de sa troisième saison.

De 1983 à 2001, Miami a remporté cinq championnats nationaux, devenant l’un des meilleurs programmes de football universitaire. En 2004, Miami a rejoint l’Atlantic Coast Conference (ACC). Ils n’ont pas réussi à remporter un championnat de conférence pendant cette période.

CORAL GABLES, FL – 02 JANVIER : l’entraîneur-chef Manny Diaz des Miami Hurricanes (L) pose pour une photo avec le directeur sportif Blake James après la conférence de presse d’introduction à l’Auditorium Mann au Schwartz Center le 2 janvier 2019 à Coral Gables, Floride. (Michael Reaves/.)

Entre manque d’intérêt pour le programme de football et mauvaise structure au sein de l’administration, de nombreux candidats ont décliné l’opportunité de devenir directeur sportif de Miami. Le directeur sportif du Nouveau-Mexique, Eddie Nunez, considéré comme le favori, a retiré son nom de la considération mercredi, a déclaré McMurphy.

Miami devra pourvoir son poste de directeur sportif le plus tôt possible, en particulier avec le poste de Diaz en jeu. Deux noms sont liés au poste d’entraîneur-chef si Diaz est licencié : l’entraîneur-chef de l’Oregon Mario Cristobal et l’entraîneur-chef d’Ole Miss Lane Kiffin.

Cristobal, 51 ans, est la royauté de Coral Gables, ayant joué le rôle de plaqueur offensif pour Miami de 1988 à 1992. Cristobal a commencé sa carrière d’entraîneur en 1998 à Miami en tant qu’assistant diplômé. L’Oregon est 35-12 sous Cristobal.

Kiffin, 46 ans, est en deuxième année à Ole Miss, assis à 10-2. Il a 15-7 à Oxford, et le programme est à la hausse. Lors d’une apparition sur The Herd avec Colin Cowherd mercredi, Bruce Feldman de . a déclaré que Kiffin aurait du mal à refuser Miami s’il lui était proposé.

« S’il n’y a pas de Mario, je pense qu’il y a des anciens de Miami, d’anciens joueurs de Miami, qui ont une certaine influence », a déclaré Feldman. « Ils ont plus de voix que dans n’importe quel autre programme du pays. Beaucoup de ces gars qui s’intéressent à Lane, et Lane, je pense, aurait du mal à dire non si Miami venait après lui. »