La recherche d’un attaquant de Chelsea génère une énorme offre comptant plus un joueur totalisant 100 millions d’euros

Chelsea semble plus déterminé que jamais à décrocher un attaquant de niveau élite cet été après avoir déposé une énorme offre comptant plus un joueur d’une valeur totale de 100 millions d’euros, selon les rapports.

Le blues ont été sacrés champions d’Europe sous Thomas Tuchel bien qu’ils n’aient pas réussi à déterminer leurs options à l’avant. Timo Werner et Tammy Abraham ont marqué dans toutes les compétitions la saison dernière. Cependant, la paire n’a réussi qu’un maigre 12 buts.

Les rivaux de la Premier League, Man City, cherchent à ajouter les superstars anglaises Harry Kane et Jack Grealish à leurs rangs. Man Utd a éclaboussé Jadon Sancho et Raphael Varane, tandis que Liverpool devrait rebondir après sa sombre défense de titre.

En tant que tel, l’acquisition d’un avant-centre clinique peut devenir une nécessité pour les Bleus juste pour suivre le rythme.

Erling Haaland s’est hissé au sommet de leur liste de souhaits, mais éloigner le Norvégien du Borussia Dortmund cet été semble une tâche presque impossible.

Au lieu de cela, l’ancien tueur à gages de Chelsea Romelu Lukaku a récemment fait son chemin. Le Belge a fait passer son jeu au niveau supérieur depuis qu’il a quitté Man Utd pour l’Inter Milan en 2019. Lukaku a réussi mieux qu’un but tous les autres matchs depuis son déménagement et fournirait à Chelsea un avantage mortel à l’avant.

L’Athletic a récemment affirmé Chelsea avait vu deux offres rejetées pour le joueur de 28 ans. Maintenant, des détails ont fait surface quant à la taille et la structure de leur dernière tentative d’atterrir sur Lukaku

Le journaliste de confiance Fabrizio Romano a tweeté que Chelsea avait proposé “100 millions d’euros, dont Marcos Alonso” pour l’attaquant.

Cet effort a été dûment repoussé par l’Inter, bien que le Daily Express laisse entendre qu’une percée pourrait encore être faite.

Ils citent des informations de Sky Sports News selon lesquelles “il faudra plus de 85 millions de livres sterling (100 millions d’euros)” pour que l’Inter se sépare de son talisman.

La dernière offre de Chelsea a été rejetée alors qu’elle correspondait au minimum que l’Inter envisagerait. Cependant, cela montre au moins qu’ils sont prêts à proposer le type d’offre que recherche l’Inter.

En tant que tel, il ne serait pas inconcevable de penser qu’une autre offre, légèrement améliorée, pourrait encore apporter une percée.

L’homme instable de Chelsea devient l’alternative de la cible d’Arsenal

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko pourrait être sur le point de retourner en Italie dans une saga de transfert qui a des implications pour une cible d’Arsenal, selon les rapports.

Bakayoko était une signature de 40 millions de livres sterling pour Chelsea en 2017, mais n’a passé qu’une saison à Stamford Bridge avant de tomber dans un cycle de périodes de prêt. Il a connu le plus de succès en Italie, où il a joué pour l’AC Milan et Naples de part et d’autre d’un retour à Monaco en Ligue 1.

Il reste un an à son contrat à Stamford Bridge, où des rumeurs circulaient selon lesquelles Thomas Tuchel lui donnerait une dernière chance. Dans le processus, un retourner à Milan a été bloqué. Mais Bakayoko préférerait revenir en Serie A que de commencer la saison avec Chelsea.

Maintenant, une autre option pour lui a émergé. Selon la Gazzetta Dello Sport, la Juventus souhaiterait acquérir ses services.

Pour récupérer leur titre, ils doivent réparer leur milieu de terrain. Ce département a été un problème au cours des deux années qui ont suivi le premier mandat d’Allegri. Ils visent à recruter Manuel Locatelli de Sassuolo pour ce faire, mais les pourparlers n’ont pas encore abouti.

En attendant, Arsenal aurait fait une offre supérieure pour l’international italien. Par conséquent, si Locatelli part à Londres, la Juventus pourrait chercher ailleurs dans la capitale pour renforcer ses rangs.

