La recherche d’un directeur de Newcastle rencontre un opérateur de classe mondiale qui a transformé Chelsea

Le directeur de l’Ajax, Marc Overmars, a refusé de prendre la chance de diriger le nouveau projet de Newcastle, bien qu’un personnage qui a transformé Chelsea soit désormais le favori, selon plusieurs rapports.

Après la nomination officielle d’Eddie Howe en tant que nouveau manager, l’attention s’est maintenant tournée vers qui Newcastle installera comme directeur du football. Mais selon l’Athletic, ce ne sera pas Marc Overmars de l’Ajax.

L’ancien ailier d’Arsenal était l’un des nombreux candidats spéculés pour le rôle. Cependant, la BBC (citant l’Athletic), déclare que le Néerlandais a « refusé la possibilité de rejoindre Newcastle ».

Cela ne dissuadera pas longtemps Amanda Staveley et PIF, bien au contraire. Selon le Telegraph, Newcastle progresse déjà dans ses efforts pour nommer Michael Emenalo.

Le joueur de 56 ans sera un nom familier pour les fans de Chelsea ayant occupé le poste de directeur technique à Stamford Bridge entre 2011-2017. Avant cela, il a beaucoup travaillé dans le département de scoutisme.

Le Telegraph décrit Emenalo comme « l’un des meilleurs opérateurs du football ». Chelsea a remporté 10 honneurs majeurs lors de son passage avec le club et a supervisé l’arrivée d’une multitude de joueurs de classe mondiale.

Il est crédité d’avoir identifié les stars belges comme un «marché en plein essor». Eden Hazard, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois ont tous signé sur sa montre. De plus, des personnalités comme Juan Mata, Mohamed Salah, N’Golo Kante et Cesc Fabregas ont été achetées lorsqu’Emenalo était à la tête.

Il a également joué un rôle déterminant dans la transformation de l’académie de Chelsea en une opération de classe mondiale. Les Blues ont récolté les fruits du travail d’Emenalo ces dernières années, avec Mason Mount, Reece James et Callum Hudson-Odoi désormais des habitués de la première équipe.

Dans des nouvelles plus positives pour Newcastle, Emenalo serait un « grand fan » du nouveau patron Howe. Emenalo a été aperçu dans la ville saoudienne de Djeddah la semaine dernière, avec des entretiens avec la hiérarchie de Newcastle qui seraient à l’ordre du jour.

Il n’y a pas encore de calendrier fixé sur la décision. Cependant, le Telegraph conclut que les pourparlers devraient » s’accélérer » pendant la pause internationale.

La cible de Newcastle va devenir agent libre ?

Pendant ce temps, la Juventus négocie un accord pour résilier le contrat de la cible de Newcastle et du milieu de terrain gelé Aaron Ramsey en janvier, selon un rapport.

Ramsey n’est plus apparu en Serie A pour la Juve depuis septembre. Son temps de jeu cette saison est de seulement 112 minutes. Et maintenant, le joueur de 30 ans n’est plus en faveur du manager Max Allegri.

Rapports Calciomercato.com qu’Allegri a perdu confiance en l’homme de 30 ans et l’a maintenant mis de côté. L’idée de le jouer dans un rôle de quart-arrière devant la défense a été abandonnée.

Le rapport affirme qu’il est « peu probable que les choses changent dans les prochaines semaines, il n’y a pas d’avenir pour lui à la Juventus ».

Par conséquent, la Juventus travaille sur un plan pour décharger Ramsey. Une vente serait le scénario parfait, mais ils savent que ce sera difficile.

On pense donc que les responsables de la Juve discutent d’un licenciement dans lequel Ramsey devrait être payé.

Ramsey a un contrat extrêmement lucratif jusqu’en juin 2023, avec un salaire d’environ 10 millions d’euros par saison. Cela signifie que son contrat vaut plus de 20 millions d’euros.

Et Newcastle serait intéressé par Ramsey, par TuttoSport (via The Mirror). Le rapport indiquait de manière prévisible que Newcastle n’aurait pas peur de payer la facture pour signer Ramsey. Ils sont désormais bien entendu le club le plus riche du monde après les 80% du capital racheté par PIF.

