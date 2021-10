La recherche d’un nouveau manager de Watford est en cours avec l’ancien vainqueur de la Premier League en tête de liste

in

La recherche d’un nouveau manager à Watford a recommencé. Les deux dernières années ont vu les Hornets embaucher quatre managers sur une base permanente, et pourtant aucun d’entre eux n’a réussi à atteindre même dix mois de travail. Dans ce qui semble être un événement semestriel, l’équipe du Hertfordshire est à nouveau à la recherche d’un nouveau patron après s’être séparé de Xisco Muñoz, et cette fois, elle pourra peut-être attirer un ancien vainqueur de la Premier League.

Une décision étrange a plus de sens qu’on ne le pense au départ

S’il s’agissait d’un autre club, limoger le manager qui a obtenu une promotion dans l’élite du football anglais et qui occupe désormais une confortable 14e serait un choc. Mais avec Watford, c’était presque prévisible.

Cependant, il pourrait y avoir plus de méthode à cette folie apparente qu’il n’y paraît immédiatement.

Bien que les résultats obtenus jusqu’à présent soient cohérents avec ce qui serait attendu d’un côté de table bas-médium, les fans ont été mécontents du style de jeu sous Muñoz, avec bon nombre de leurs performances jusqu’à présent cette saison ayant été difficiles à regarder.

Il semble que de nombreux fans de Watford soient prêts à sacrifier potentiellement les résultats pour une marque de football plus divertissante. Cela dit, il est possible pour une équipe avec une mauvaise équipe selon les normes de la Premier League de gagner des points tout en jouant un bon football, et un candidat à la direction que les Hornets envisagent pourrait bien être en mesure de fournir cela.

Watford envisage un mouvement impressionnant

L’Armée jaune aurait déjà contacté Claudio Ranieri pour devenir leur prochain manager.

L’Italien est célèbre pour son coup de maître avec Leicester City, les faisant passer d’une équipe au bord de la relégation aux champions de Premier League en une seule saison.

Bien que Watford n’attende pas autant du joueur de 69 ans s’il déménage à Vicarage Road, ils espèrent survivre dans l’élite du football anglais, en jouant du bon football.

