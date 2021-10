La recherche Google pour iPhone et Android bénéficie d’une mise à niveau bien nécessaire

Au début de cette année, Google a apporté une refonte significative à la recherche sur les appareils mobiles. Le nouveau design visait à « simplifier l’expérience » afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur les informations devant eux. Certains des changements incluent un texte plus gros et plus gras, des résultats de recherche qui s’étendent jusqu’au bord de l’écran et une utilisation plus intentionnelle de la couleur. Mais Google n’a pas encore fini de peaufiner le design. La semaine dernière, Google a annoncé l’arrivée du défilement continu dans la recherche.

La recherche Google ajoute un défilement continu sur mobile

Actuellement, si vous effectuez une recherche sur Google à partir de votre téléphone, vous verrez quelques résultats, des articles à la une et des recherches associées. Si vous voulez en voir plus, vous devrez appuyer sur le bouton « Voir plus » en bas de la page. Des résultats supplémentaires se chargeront et vous devrez répéter ce processus pour en savoir plus.

À l’avenir, vous n’aurez peut-être plus jamais à appuyer sur un bouton pour obtenir plus de résultats. Au lieu de cela, lorsque vous faites défiler vers le bas d’une page, davantage de résultats se chargeront automatiquement. Comme le note Google, la plupart des chercheurs trouvent ce qu’ils recherchent dans les premiers résultats de recherche. Mais ceux qui veulent plus d’informations sont susceptibles de parcourir au moins quatre pages entières de résultats. Cela prend quelques étapes de ce processus, car ils peuvent désormais faire défiler le contenu de leur cœur sans avoir à interagir avec la page.

Voici un exemple de l’utilité de la fonction de défilement continu de la recherche Google :

Par exemple, pour des questions plus larges et plus ouvertes comme « Que puis-je faire avec des citrouilles ? » vous voudrez peut-être envisager plus de résultats et d’inspiration avant de décider comment aller de l’avant. Faire défiler un plus large éventail de résultats peut vous montrer des tonnes d’options que vous n’aviez pas envisagées, comme des idées de décoration de citrouille sans sculpture pour Halloween, des recettes de graines de citrouille qui font que votre citrouille vaut la peine d’être sculptée et plus d’idées pour tirer le meilleur parti de votre gourde.

Malheureusement, vous devrez peut-être attendre quelques jours de plus pour tirer le meilleur parti de votre gourde. Google indique que la fonctionnalité a commencé à être déployée jeudi pour la plupart des recherches en anglais sur mobile aux États-Unis. Il faut souvent quelques semaines avant que ces ajouts n’atteignent l’appareil de tout le monde. En attendant, si vous recherchez d’autres nouvelles fonctionnalités Google amusantes, la société a récemment ajouté un mode sombre à la recherche sur le bureau. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’activer le thème sombre ici.