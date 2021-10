La recherche immobilière en ligne a dépassé son pic historique en septembre, Delhi-NCR en tête du classement

La dynamique de croissance de l’activité des acheteurs de maison à forte intention a continué de se maintenir au-dessus de la barre des 100 depuis les trois derniers mois, enregistrant une reprise intelligente après la deuxième vague.

Les recherches en ligne de propriétés résidentielles ont atteint un niveau record en septembre 2021, avec Delhi-NCR en tête du classement. Cela s’explique par les perspectives positives des consommateurs dans un contexte d’atténuation des inquiétudes sur le front de Covid-19, de taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers et de plans de paiement flexibles proposés par les agents immobiliers pour attirer les acheteurs de maison, selon l’indice IRIS de Housing.com.

IRIS (Index résidentiel indien pour la recherche en ligne) est un index mensuel qui suit l’activité des acheteurs potentiels sur les marchés résidentiels primaire et secondaire sur le portail Housing.com. Il a été créé pour donner une vue approfondie de l’activité des acheteurs en Inde en suivant 42 villes clés qui stimulent le marché résidentiel.

Fournissant des informations sur les résultats de l’indice IRIS, Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com, a déclaré : conformément aux sentiments généraux du marché et à la reprise de l’activité économique.

« Tous les indicateurs clés à haute fréquence de la santé de l’économie, tels que le PMI manufacturier et des services, les recouvrements de la TPS, la croissance du crédit et la consommation de carburant et d’électricité, pointent vers une reprise robuste après la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 dans le pays. L’indice, qui a connu un nouveau sommet en septembre 2021, signale un retournement positif du marché immobilier résidentiel au cours des prochains mois », a ajouté Agarwala.

Le volume de recherche de propriétés en ligne en septembre 2021 a dépassé le pic historique observé en septembre 2020. La dynamique de croissance de l’activité des acheteurs de maison à forte intention a continué de se maintenir au-dessus de la barre des 100 depuis les trois derniers mois, enregistrant une reprise intelligente après le deuxième vague. L’indice est une moyenne pondérée de 42 villes limitée au seul intérêt d’achat et est calculé sur la base de l’activité d’acheteurs très intentionnels observée sur la plateforme Housing.com.

« L’indice IRIS a clôturé à un niveau record en septembre 2021. Le volume de recherche de propriétés en ligne en Inde a augmenté de cinq points pour atteindre 116 points après la deuxième vague de la pandémie – une résurgence plus rapide par rapport à la même période en 2020 », dit Housing.com.

L’index IRIS a révélé que le volume de recherche maximal était pour les configurations 2 BHK et 3 BHK. Une majorité d’acheteurs recherchaient des appartements 2,3 BHK dans la fourchette de prix inférieure à 50 lakh Rs, suivis de près par ceux qui étaient prêts à dépenser 50 lakh Rs – 1 crore Rs.

De plus, la part des acheteurs à la recherche de propriétés 3 BHK et 3 BHK plus augmente constamment, car la culture du travail à domicile est là pour rester dans le monde post-Covid.

DELHI-NCR TOP indice IRIS

Delhi NCR continue de prendre la première place de l’indice. La région de la capitale est en tête de l’activité d’acheteurs à forte intention depuis juin 2021. Il convient de mentionner que la RCN de Delhi a été en proie à divers problèmes de litiges, de stocks invendus et de déficit de confiance dans le passé, ce qui a fait dérailler l’élan immobilier résidentiel dans la région. .

« L’activité soutenue de recherche de propriétés en ligne à Delhi NCR est un indicateur avancé de l’amélioration de la confiance des consommateurs dans l’un des plus grands marchés résidentiels du pays. Les mois à venir présenteront une image claire de la conversion des intérêts en ligne et des requêtes de recherche en ventes résidentielles réelles », a déclaré Ankita Sood, directeur et chef de la recherche, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

À Gurugram, les micro-marchés du secteur 57 le long de Golf Course Extension Road et du secteur 67 le long de Sohna Road ont connu une intensification des recherches en ligne, la plupart des acheteurs potentiels de ces micro-marchés cherchant des appartements dotés d’une bonne infrastructure et d’une connectivité dans la fourchette de prix de Rs 1 -2 crores.

À Noida, a révélé l’indice IRIS, la plupart des recherches étaient concentrées dans les secteurs le long de l’autoroute Noida-Greater Noida, tels que le secteur 150 et le secteur 137. Les recherches concernaient principalement les configurations 2 BHK et 3 BHK dans la fourchette de prix de Rs 50 lakh à Rs 1 crore. L’autoroute Noida, en raison de sa connectivité et du métro désormais fonctionnel, a suscité beaucoup d’intérêt pour la location de bureaux, qui à son tour se répercute sur la demande résidentielle le long de l’autoroute. Greater Noida est en train de devenir un choix pour l’achat de terrains résidentiels, car le futur aéroport international de Jewar et les extensions proposées du métro ont fait de la région une destination attrayante pour les acheteurs de maison.

Surat a enregistré le saut le plus élevé de six points pour atteindre le quatrième rang parmi les 20 premières villes. Le nombre maximum de requêtes de recherche dans cette ville du Gujarat a été enregistré pour des appartements dans les micro-localités de Vesu et Dindoli. La majorité des acheteurs de maison à Surat recherchent des appartements avec 2 configurations BHK dans la gamme de moins de Rs 50 lakh.

Patna et Coimbatore ont enregistré une amélioration de quatre positions chacune sur IRIS. Dans la capitale du Bihar, la plupart des requêtes de recherche étaient concentrées dans des localités telles que Danapur et Phulwari Sharif.

Une grande partie des acheteurs de maison à Patna recherchaient des terrains résidentiels, tandis que les appartements avec 2 configurations BHK sont les plus recherchés à Coimbatore. Dans le cas de Coimbatore, Saravanampatty et Vadavalli ont enregistré la majorité des demandes d’achat d’une maison.

La plupart des recherches dans les deux villes sont concentrées dans la catégorie de prix inférieure à Rs 50 lakh.

La formalisation du travail à domicile dans de nombreuses organisations commerciales a fourni à la main-d’œuvre la flexibilité nécessaire pour déplacer sa base vers leur ville natale et les petites villes.

Kolkata a enregistré la plus forte baisse du volume de recherche en ligne.

Dans le cas de la plupart des acheteurs de maison, le processus d’achat commence par la recherche en ligne des propriétés résidentielles souhaitées, qui se traduit ensuite par des achats dans les mois qui suivent.

