La recherche indique que les masques faciaux n’augmentent pas la température corporelle pendant l’exercice par temps chaud

Faire de l’exercice à la chaleur avec un masque facial n’augmente pas la température corporelle ou la fréquence cardiaque pendant l’exercice, révèle un nouvel article publié dans Sports Health. Au moins quatre types de masques ont été testés pour l’étude par Ayami Yoshihara, directeur de la sécurité sportive au Korey Stringer Institute de l’Université du Connecticut. Un masque chirurgical, un N95, un masque guêtre qui couvre le cou et couvre également le nez et la bouche), et enfin, un masque de sport. L’étude révèle qu’aucun des masques mentionnés ci-dessus n’augmente la température corporelle ou la fréquence cardiaque de manière significative par rapport au groupe de personnes sans masque facial, comme l’a déclaré UConn dans le communiqué de presse.

Au cours de la recherche, les participants ont marché pendant au moins 60 minutes dans un environnement à 90 °F (32 °C) à des niveaux d’exercice faibles à modérés. L’humidité et la température à l’intérieur et à l’extérieur du masque facial des participants ont ensuite été mesurées par l’équipe à l’aide de capteurs placés à l’intérieur et à l’extérieur des masques faciaux portés par les participants.

Le masque de sport et la guêtre sont devenus sensiblement plus humides à mesure que le matériau absorbait plus de sueur et de vapeur d’eau de l’air expiré, a révélé l’étude. Un plus grand degré d’inconfort causé par la respiration avec le masque facial en raison des changements de température à l’intérieur du corps et de l’humidité a été signalé par les participants. Cependant, aucune relation n’a été rapportée entre l’inconfort, la température corporelle et la fréquence cardiaque.

Yoshihara dit qu’elle espère que cette recherche aidera à établir des lignes directrices pour les athlètes qui font de l’exercice et de la compétition pendant l’été et l’automne alors que les températures sont encore élevées, indique le communiqué de presse. Elle a également déclaré dans le communiqué de presse qu’il était possible et sûr d’utiliser des masques lors d’exercices faibles à modérés à intenses par temps chaud.

