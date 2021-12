La recherche montre que votre amour pour le café noir et le chocolat noir sont liés

Vous avez probablement essayé de préparer votre café de différentes manières avant de vous installer sur le café noir sans nécessairement savoir ou vous demander pourquoi c’est ce qui fonctionne pour vous. Comme tout type de nourriture ou de boisson, c’est une question de choix. Certains l’aiment sucré, d’autres veulent du lait dans leur café, et certains le veulent juste noir. Idem pour le chocolat noir. Certaines personnes aiment cette saveur particulière par rapport à tout autre type de chocolat au lait. Si vous aimez à la fois le café noir et le chocolat noir, vous avez peut-être soupçonné un lien entre les deux. Il s’avère que vous n’êtes pas le seul.

Des chercheurs de la Northwestern University ont découvert que les amateurs de café noir pourraient également apprécier le chocolat noir. La génétique dicte la préférence pour le goût amer, plutôt que simplement le goût de la boisson ou de la nourriture.

La science explique votre amour pour le café noir

Ce qui est intéressant dans la recherche, c’est que la composante génétique n’a rien à voir avec les gènes du goût. Au lieu de cela, les scientifiques ont découvert que les personnes qui aiment le café noir et le chocolat noir ont des variantes génétiques spécifiques qui codifient un métabolisme plus rapide de la caféine. En conséquence, ils doivent boire plus de café pour ressentir ses effets, et c’est là qu’intervient la préférence pour le café noir.

« C’est intéressant car ces variantes génétiques sont liées à un métabolisme plus rapide de la caféine et ne sont pas liées au goût », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Marilyn Cornelis, dans un communiqué. « Ces individus métabolisent la caféine plus rapidement, de sorte que les effets stimulants s’atténuent également plus rapidement. Donc, ils ont besoin de boire plus.

« Notre interprétation est que ces personnes assimilent l’amertume naturelle de la caféine à un effet psycho-stimulant », a déclaré Cornelis. « Ils apprennent à associer l’amertume à la caféine et au coup de pouce qu’ils ressentent. Nous voyons un effet appris. Quand ils pensent à la caféine, ils pensent à un goût amer, alors ils apprécient le café noir et, de même, le chocolat noir.

La connexion chocolat noir

Les chercheurs ont également découvert que la consommation de chocolat noir est liée aux préférences de café noir. Ce n’est pas de la caféine, car le chocolat noir n’en contient qu’une petite quantité. C’est la théobromine, un composé lié à la caféine dans le chocolat noir. La théobromine est également psychostimulante, comme la caféine.

Selon les scientifiques, le café et le chocolat noir ont plusieurs avantages. La consommation de café réduit le risque de maladie de Parkinson, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de plusieurs types de cancer. Le chocolat noir réduit le risque de maladie cardiaque, note l’annonce.

De nombreuses autres études ont récemment identifié les avantages du café. Dans ce cas, Cornelis a déclaré que les avantages du café noir sont basés sur une consommation modérée, soit deux à trois tasses par jour.

Mais la découverte que le café noir et le chocolat noir ont une explication génétique pourrait changer la façon dont les scientifiques étudient les avantages de composants alimentaires spécifiques.

« Boire du café noir par rapport au café avec de la crème et du sucre est très différent pour votre santé », a déclaré Cornelis. « La personne qui veut du café noir est différente d’une personne qui veut du café avec de la crème et du sucre. D’après nos résultats, la personne qui boit du café noir préfère également d’autres aliments amers comme le chocolat noir. Nous cherchons donc un moyen plus précis de mesurer les avantages réels pour la santé de cette boisson et d’autres aliments. »

L’étude complète est disponible sur ce lien.