la recherche révèle un intérêt croissant pour la crypto au Royaume-Uni ⋆ Crypto new media

in

De nouvelles recherches menées au Royaume-Uni pour le compte de Coinbase a constaté que les Britanniques considèrent de plus en plus les crypto-monnaies comme une alternative viable et fiable aux systèmes financiers traditionnels.

La société de recherche indépendante Qualtrics a interrogé plus de 2 000 adultes britanniques qui ont déclaré connaître les monnaies numériques au nom de Coinbase, sur un échantillon aléatoire initial de 5 000 personnes, et les résultats révèlent un intérêt croissant pour ces nouveaux actifs.

Par exemple, pour 41% des personnes interrogées, la principale motivation derrière l’investissement dans les crypto-monnaies serait de les conserver sur le long terme ou d’obtenir des rendements stables.

39% étaient désireux d’utiliser des crypto-monnaies pour envoyer ou recevoir de l’argent vers ou depuis l’étranger, et jusqu’à 51% étaient intéressés à contracter des prêts en utilisant des crypto-monnaies comme garantie.

Traditionnellement, les crypto-monnaies ont toujours été considérées principalement comme des investissements spéculatifs, en particulier pour le trading, mais ces dernières années, d’autres cas d’utilisation ont également fait leur apparition, comme la possibilité de gagner des rendements en crypto-monnaies grâce au jalonnement ou à l’emprunt sur les plateformes DeFi.

En outre, la crypto au Royaume-Uni est également de plus en plus considérée comme un outil pour des transferts transfrontaliers rapides et bon marché.

Coinbase : le potentiel des crypto-monnaies au Royaume-Uni

Selon Coinbase, ces données montrent une potentiel croissant pour les crypto-monnaies, en particulier « pour transcender le système financier mondial actuel et traverser les frontières », permettant aux gens d’être plus en contact avec leurs actifs et de promouvoir l’inclusion financière.

directeur général de Coinbase pour l’Europe, Marcus Hugues, a commenté :