La recherche suisse révèle la belle complexité de l’Alhambra

01/07/2022

Le à 16:39 CET

EPFL / T21

Des chercheurs suisses ont analysé en profondeur la richesse des muqarnas de l’Alhambra de Grenade et ont révélé la complexité de ces voûtes ornées, typiques de l’architecture islamique.

Des scientifiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse ont révélé, grâce à une enquête minutieuse, la richesse et la complexité des muqarnas de l’Alhambra. Les résultats de cette recherche sont publiés dans la revue Muqarnas.

Ces éléments typiques de l’architecture islamique sont peu connus des architectes, et le peu d’informations les concernant a été simplifié au fil du temps.

La nouvelle recherche contribuera à améliorer et à assurer la durabilité de l’Alhambra, soulignent les auteurs de cette recherche dans un communiqué.

Ils ajoutent que cette étude ancre fermement les merveilles de l’Alhambra dans le patrimoine mondial.

Pour qu’un bâtiment soit correctement restauré, reconstruit ou entretenu, son architecture et ses techniques de construction doivent être comprises et documentées, ajoutent-ils.

C’est encore plus vrai pour les monuments historiques à l’architecture unique, comme l’ensemble palatial de l’Alhambra à Grenade, précisent-ils.

Muqarnas

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco et Marie-Pierre Zufferey, du Laboratoire de culture numérique du Projet architectural (CNPA) ont concentré leurs recherches sur un élément central de l’Alhambra : les muqarnas, une forme de voûte ornée typique de l’architecture islamique.

Ces motifs ornementaux sont constitués de dizaines de petits morceaux de formes différentes, en trois dimensions, donnant lieu à une infinité potentielle de combinaisons finales.

Utilisé & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; déjà au IXe siècle, les muqarnas peuvent être admirées de la Sicile à l’Iran, en passant par le Maroc, la Syrie, l’Irak ou l’Égypte, ainsi qu’à l’Alhambra de Grenade.

Numériser des monuments

Malgré leur fréquence, la complexité des compositions de muqarna est mal documentée, préviennent les chercheurs.

Ils soulignent également que, pour connaître les formes utilisées, les proportions ou les profils utilisés, il faut se plonger dans deux manuscrits du XVIIe siècle (Fray Andrés de San Miguel et Diego López de Arenas), ainsi qu’une étude de 1842 .

Cependant, comprendre et documenter les bâtiments est essentiel à leur préservation. « Pensez à la destruction de la ville de Palmyre en Syrie », lance Bernard Cache, professeur à l’ENAC et responsable du laboratoire CNPA. « Seuls les monuments numérisés peuvent être reconstitués, ajoute-t-il.

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco souligne que, dans le cas de l’Alhambra, cet ensemble de palais est construit dans la zone sismique la plus élevée d’Espagne.

Technologies numériques

Pour comprendre les étapes et les données nécessaires à la construction des muqarnas, les chercheurs ont comparé les informations fournies par les deux traités du XVIIe siècle entre elles, puis avec cinq chapiteaux de muqarna à l’Alhambra.

Ils ont d’abord collecté les données sur le site, « photographié » les muqarnas à l’aide d’un scanner 3D, puis ils ont créé leurs reconstitutions numériques à partir de la photogrammétrie.

Enfin, ils ont gravé quatre de ces exemples dans la pierre, sur la base de ces données, pour tester différentes approches.

« Cette étape était essentielle pour connaître toutes les phases, les problèmes géométriques rencontrés et atteindre le résultat final & rdquor ;, explique Ignacio Ferrer Pérez-Blanco.

Complexité inattendue

Ils ont ensuite comparé leurs résultats avec les manuscrits. Ils ont constaté que les informations sont parfois fausses, partiellement correctes ou incomplètes.

« Nous avons trouvé 16 formes tridimensionnelles différentes sur ces chapiteaux, alors que sept sont normalement considérées comme suffisantes, ainsi qu’une pièce asymétrique non encore décrite », explique le scientifique.

Par conséquent, les chercheurs ont eu besoin de deux fois plus de formes différentes et d’autres proportions pour arriver au résultat final.

Référence pour l’avenir

Ces cinq chapiteaux constituent un échantillon contre des dizaines d’autres compositions de muqarnas de l’Alhambra avec des milliers de pièces, comme les coupoles de la salle des Ambassadeurs ou la salle des Deux Sœurs.

En plus d’éclairer la complexité des muqarnas et de documenter des éléments du patrimoine architectural, ses travaux ont également permis de numériser de nouvelles données et de les rendre accessibles pour de futures recherches.

Les résultats obtenus et la méthodologie suivie dans cette étude serviront de base à d’autres compositions plus complexes et feront progresser la compréhension du langage formel de l’Alhambra et des muqarnas occidentaux.

Référence

Muqarnas sculptés : les cinq capitales de l’Alhambra comme étude de cas pour les proportions des profils occidentaux. Ignacio Ferrer Pérez-Blanco et Marie-Pierre Zufferey. Muqarnas en ligne, 38 (1), 357-399. DOI : https : //doi.org/10.1163/22118993-00381P12