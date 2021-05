La recherche sur le gain de fonction vaut le risque de pandémie mondiale due à une fuite de laboratoire ⋆ 10z viral

Des remarques récemment refaites surface écrites en 2012 montrent que le Dr Anthony Fauci a plaidé en faveur de l’expérimentation et de la recherche sur le gain de fonction en 2012, et a indiqué que la nécessité d’un “travail aussi important” “l’emporterait sur les risques” d’une pandémie potentiellement déclenchée à un laboratoire pendant la recherche. De nombreux experts pensent maintenant qu’il existe des preuves solides que la pandémie de COVID-19 a été déclenchée par une fuite dans un laboratoire de Wuhan, qui a reçu une recherche sur le gain de fonction de l’agence gouvernementale de Fauci. Fauci a d’abord nié qu’un tel financement ait été autorisé.

Un reportage de The Weekend Australian a révélé que Fauci avait écrit des déclarations soutenant la recherche sur le gain de fonction à l’American Society for Microbiology en octobre 2012, bien qu’il reconnaisse qu’une telle recherche pourrait créer par inadvertance une pandémie.

«Dans une tournure des événements improbable mais concevable, que se passe-t-il si ce scientifique est infecté par le virus, ce qui conduit à une épidémie et déclenche finalement une pandémie?» Fauci a écrit. «Beaucoup posent des questions raisonnables: étant donné la possibilité d’un tel scénario – aussi éloigné soit-il – les premières expériences auraient-elles dû être réalisées et / ou publiées en premier lieu, et quels ont été les processus impliqués dans cette décision?

Fauci a poursuivi: «Les scientifiques travaillant dans ce domaine pourraient dire – comme je l’ai d’ailleurs dit – que les avantages de telles expériences et les connaissances qui en résultent l’emportent sur les risques. Il a également fait valoir qu ‘«il est plus probable qu’une pandémie se produise dans la nature, et la nécessité de rester en avance sur une telle menace est la principale raison pour laquelle une expérience peut sembler risquée».

« Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ceux qui ont ces préoccupations nous prennent simplement, la communauté scientifique, au mot que les avantages de ce travail l’emportent sur les risques, ni ignorer leurs appels à une plus grande transparence, leurs préoccupations concernant les conflits d’intérêts et leurs efforts pour engager un dialogue sur la question de savoir si ces expériences auraient dû être réalisées en premier lieu », a ajouté Fauci.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses n’a pas non plus informé l’administration Trump de son intention de lever l’interdiction du financement de la recherche sur le gain de fonction en 2017.

