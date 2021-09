La recherche visuelle est-elle l’avenir du commerce électronique

La mise en œuvre de la recherche visuelle dans l’industrie de la mode s’avérerait extrêmement bénéfique pour le consommateur

Par Vaibhav Lall

Alors que les marchés en ligne l’emportaient sur les marchés hors ligne, les commerces de détail ont changé la façon dont leurs consommateurs interagissent avec leurs produits. Ces marchés en ligne subissent également des changements plutôt pratiques dans leurs fondements en matière de recherche et d’expérience utilisateur.

Il y a seulement quelques décennies, les détaillants se fiaient principalement au bouche à oreille et à des méthodes publicitaires traditionnelles similaires. Avec l’avènement d’Internet et la croissance de ses utilisateurs, les activités de publicité et de vente au détail ont subi une modification radicale de leurs pratiques de base.

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la conduite des conversions repose sur des campagnes méticuleusement planifiées, en utilisant les bons outils marketing et la capacité de comprendre les données au fur et à mesure qu’elles arrivent. Ne pas utiliser les outils marketing les plus récents s’avère totalement débilitant pour les entreprises. Dans un marché où la concurrence est mûre et où les consommateurs exigent la commodité, l’utilisation des derniers outils que la technologie a à offrir est la voie à suivre.

La recherche vocale et la recherche visuelle sont deux des changements les plus importants adoptés par les plateformes de commerce électronique dans le monde. Avec des gens qui souhaitent passer le moins de temps possible à faire leurs achats et un appétit implosant pour la commodité, ces changements s’inscrivent précisément dans l’état d’esprit de l’âge actuel des consommateurs. Les entreprises qui s’en rendent compte et mettent en œuvre le nécessaire verraient leur résultat net augmenter.

Le potentiel apparent de la recherche visuelle

La recherche visuelle est essentiellement une méthode beaucoup plus rapide et plus efficace pour effectuer des recherches en ligne. Contrairement au texte, il utilise des images pour renvoyer plusieurs résultats qui correspondent à cette recherche particulière. En utilisant des techniques de reconnaissance d’images, les moteurs de recherche peuvent vous fournir des résultats incroyablement pertinents.

Par exemple, imaginez que vous recherchez quelque chose de spécifique. Une recherche rapide sur Google peut vous rapprocher de votre cible, mais cela pourrait prendre du temps pour atterrir sur le produit exact que vous recherchiez, voire pas du tout.

La recherche visuelle vous permet essentiellement de prendre une image et d’utiliser un logiciel sophistiqué. Un moteur de recherche peut trouver l’article exact que vous recherchiez. Étant donné que la technologie est relativement nouvelle et n’a pas été expérimentée de manière excessive, la précision d’une recherche visuelle varie. Cependant, il s’améliore régulièrement à mesure que des entreprises plus importantes qui peuvent récolter de vastes morceaux de données affinent en permanence leurs moteurs de recherche. L’utilisation supplémentaire de l’apprentissage automatique a également permis à la technologie d’atteindre un état plus raffiné.

La plupart des recherches commencent aujourd’hui sous forme de texte, mais les informations visuelles effectuent votre recherche. L’idée de base de la recherche visuelle et sa mise en œuvre peuvent faire gagner du temps et des efforts aux consommateurs. La recherche visuelle a le dessus sur la recherche de texte générique en matière de précision.

Des outils conçus pour faciliter la recherche visuelle existent déjà. des logiciels comme Pinterest Lens et Google Lens sont facilement disponibles et utilisent la recherche visuelle pour afficher des résultats incroyablement précis et pertinents.

La recherche visuelle a même trouvé un tremplin vers le potentiel véritablement illimité au sein de l’écosystème du commerce électronique. Étant donné que de nombreux consommateurs utilisent activement les plateformes de commerce électronique pour acheter de tout, de la mode à l’alimentation, des outils de recherche meilleurs, plus innovants et plus efficaces pourraient s’avérer très fonctionnels pour générer des conversions. Sans aucun doute, la recherche visuelle est l’un de ces outils révolutionnaires qui peuvent offrir aux consommateurs des résultats de recherche meilleurs et plus pertinents et aider les entreprises à stimuler la croissance en facilitant les choses pour lesdits consommateurs.

Une situation gagnant-gagnant pour les deux parties, la technologie de pointe apportera cette facilité et cette commodité aux recherches en ligne.

Recherche visuelle et e-commerce

Avec l’amélioration des technologies et les consommateurs qui veulent plus des plates-formes en termes de commodité et de facilité d’utilisation, la recherche visuelle et la recherche vocale ont connu une croissance impressionnante au cours des dernières années. La recherche visuelle n’est peut-être pas là en termes de performances absolues, mais elle devient progressivement un standard pour les achats en ligne.

Oui, la technologie de recherche visuelle n’est pas très raffinée, mais les clients n’ont pas non plus affiché de tendance changeante dans les recherches en ligne. La recherche conventionnelle est préférée ; la recherche visuelle et vocale nécessite encore des ajustements, mais elles constituent la nouvelle voie à suivre.

Selon plusieurs études, le marché mondial de la recherche visuelle augmentera de 9 % au cours des deux prochaines années. À l’heure actuelle, seuls 8 % des détaillants disposent d’un logiciel intégré qui permet la recherche visuelle. Cependant, le nombre est appelé à augmenter une fois que le consommateur en général se sera rendu compte du potentiel de la recherche visuelle.

Les marques qui adoptent ces systèmes tôt se retrouveraient à conduire le reste du groupe vers un protocole de recherche beaucoup plus pratique. La refonte des plates-formes existantes pour accueillir le potentiel de recherche visuelle et vocale pourrait s’avérer difficile, mais la technologie en développement pourrait bientôt devenir un pilier de l’écosystème numérique. Des études de Gartner estiment que les marques qui apposent la recherche visuelle et vocale sur leurs plateformes verraient une augmentation potentielle de leurs revenus de 30%. L’état actuel de la technologie pourrait ne pas être aussi efficace ; Cependant, cela changera à mesure que le paysage numérique évolue, tout comme cette technologie.

La mise en œuvre de la recherche visuelle dans l’industrie de la mode s’avérerait extrêmement bénéfique pour le consommateur, qui peut rechercher un vêtement ou un accessoire en cliquant simplement sur une image et en la téléchargeant ainsi que la marque ; qui enregistre des conversions plus importantes en raison d’un engagement accru des consommateurs.

Une recherche visuelle aiderait à une plus grande précision de découverte de produits, et donc à des conversions. De plus, l’avantage supplémentaire d’une vision claire des motivations des clients pour offrir une expérience hautement personnalisée.

La recherche visuelle permettra également aux consommateurs de choisir parmi un vaste catalogue de produits d’apparence similaire tout en supprimant les barrières linguistiques lors de leurs achats en ligne. Une méthode unique de recherche en ligne, la recherche visuelle prouve toute l’expérience de la part de l’utilisateur, où leur commodité et leur facilité d’utilisation sont en effet meilleures.

Conclusion

La recherche en ligne est devenue un élément indispensable de notre vie, et les algorithmes d’arrière-plan qui permettent un affichage aussi rapide des résultats sont également devenus de plus en plus sophistiqués. La recherche visuelle est au centre de ce paysage changeant et sera le paradigme radical qui modifiera à jamais la façon dont nous achetons.

La recherche visuelle, sans aucun doute, a le potentiel de changer la façon dont nous interagissons avec l’espace du marché en ligne. Le plus grand défi serait l’adoption massive de la technologie ; cependant, une fois qu’il aura trouvé son vent, la montée pourrait être astronomique, plus percutante que tout ce que nous avons vu auparavant.

(L’auteur est le fondateur, Khojdeal. Les opinions exprimées sont personnelles.)

