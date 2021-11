La réclamation de SNP Remoaner est rejetée : le Brexit ne ralentit PAS la lutte contre le changement climatique au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon Renewable UK, les chiffres d’avant le Brexit montrent que la proportion de travailleurs européens dans l’industrie éolienne offshore du Royaume-Uni représente moins de cinq pour cent. Une source de l’industrie de l’énergie a déclaré qu’au contraire, il y aurait une proportion encore plus faible de personnes de l’UE travaillant sur des projets solaires et éoliens terrestres au Royaume-Uni.

Michael Matheson, secrétaire écossais de Net Zero, a déclaré lors d’une réunion du Conseil britannique et irlandais lors du sommet sur le climat COP26 que le secteur des énergies renouvelables lui avait fait part de ses inquiétudes concernant l’impact de la sortie de l’UE.

Il a déclaré qu’ils s’inquiétaient de la pression exercée par le Brexit sur l’accès au marché du travail.

Il a déclaré à l’assemblée : « Un problème que nous devons comprendre dans l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Irlande est que le Brexit a un impact qui pourrait commencer à compromettre notre capacité à évoluer au rythme dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique.

« J’ai entendu maintes et maintes fois ici à ce sommet parler de la nécessité d’un rythme et qu’il s’agit d’une décennie décisive ; nous l’avons également entendu lors du Sommet des dirigeants mondiaux la semaine dernière.

LIRE LA SUITE: SNP blâme le Brexit pour tout et n’importe quoi

« La clé n’est pas seulement le déploiement de la technologie, c’est aussi le fait d’avoir les compétences nécessaires pour fabriquer, installer et entretenir cette technologie.

« Nous devons commencer à reconnaître qu’un accès limité aux bons marchés du travail pourrait compromettre notre capacité à évoluer au rythme auquel nous devons lutter contre le changement climatique. »

Cependant, un porte-parole de Renewable UK a déclaré à l’Express que les travailleurs de l’UE ne représentaient que 4,86 ​​% de ceux de l’industrie éolienne offshore au Royaume-Uni – « donc pas une proportion significative ».

Ils ont ajouté: « Nous ne savons pas si le Brexit a eu un effet pour être honnête, car les statistiques ont été compilées en mars 2020 ».

À l’heure actuelle, les projets en cours donneraient au Royaume-Uni une capacité éolienne offshore de 63 gigawatts. Le porte-parole a déclaré que le Royaume-Uni serait en mesure d’atteindre l’objectif du Premier ministre « tant que les nouveaux projets continuent d’être approuvés en temps opportun ».

Solar Energy UK a également été contacté pour commentaires.

En mars de cette année, une étude de l’Offshore Wind Industry Council (OWIC) a montré que le nombre de personnes travaillant dans l’industrie éolienne offshore « de classe mondiale » devrait augmenter considérablement d’ici 2026.

Le rapport indique que la main-d’œuvre actuelle de 26 000 personnes monterait en flèche à 69 800 en seulement cinq ans.

La plupart des emplois seraient créés dans des régions nécessitant un nivellement urgent, comme le nord-est, le Yorkshire, l’East Anglia et l’Écosse.

Le secteur privé investira 60,8 milliards de livres sterling dans des projets éoliens à travers le Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, a prédit l’OWIC.

Melanie Onn, directrice générale adjointe de Renewable UK, a déclaré à l’époque : « Les énergies renouvelables créent des opportunités pour les personnes à travers le Royaume-Uni, des jeunes diplômés aux travailleurs quittant les industries des combustibles fossiles, et nous voulons nous assurer que la formation et le soutien appropriés sont disponibles. place pour exploiter tous les talents et l’expertise dont nous aurons besoin dans la transition vers l’énergie propre.

Lors du référendum de 2014, les arguments économiques du SNP en faveur de l’indépendance reposaient fortement sur les gisements de pétrole de la mer du Nord.

Dans un discours prononcé en 2017 à la conférence Oil and Gas UK, le leader du SNP, Nicola Sturgeon, a noté que les champs pétrolifères pourraient contenir jusqu’à 20 milliards de barils de pétrole.

Selon Politico, elle a déclaré à la conférence : « Notre objectif principal – et je tiens à le souligner et à le souligner – notre objectif principal est de maximiser la reprise économique de ces réserves. »

Elle a ajouté : « le gouvernement écossais continuera à soutenir le secteur pétrolier et gazier aussi fortement que possible. »