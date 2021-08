La récolte de monstres hybrides Pokémon et Stardew Valley est retardée pour la troisième fois

Mise à jour #2 [Thu 5th Aug, 2021 00:55 BST]: Vous trouverez peut-être cela difficile à croire, mais Récolte de monstres a été retardé pour la troisième fois consécutive.

Merge Games et Maple Powered Games promettent maintenant que la prochaine aventure de sim agricole et de collectionneur de créatures arrivera le 31 août, sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Voici un message de l’équipe, expliquant pourquoi le jeu a encore été retardé :

Nous savons que vous serez déçu et nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Il y avait un dernier obstacle de développement à franchir qui n’a pas tout à fait fonctionné et il était nécessaire de reculer un peu pour offrir exactement ce que nous voulons que les joueurs vivent. Il y a une merveilleuse communauté qui a germé autour de Monster Harvest et nous voulons absolument faire ce qu’il faut pour la communauté, même si cela signifie prendre une décision qui pourrait être décevante. La démo Steam est toujours là et disponible pour jouer ! Votre progression dans la démo se poursuivra dans le jeu complet, bien que vous souhaitiez peut-être envisager de recommencer à zéro et de tirer parti des améliorations et des correctifs ajoutés à ce stade.

Merci beaucoup pour votre soutien continu et votre patience alors que nous nous assurons que Planimal Point est prêt pour votre arrivée !

#MonsterHarvest remonte un peu plus loin au 31 août En savoir plus ici https://t.co/gbObw0hMe2 Merci pour la patience et le soutien et nous espérons vous voir bientôt à Planimal Point ! – Fusionner des jeux (@MergeGamesLtd) 4 août 2021

Mise à jour #1 [Tue 8th Jun, 2021 00:55 BST]: Après le retard initial, poussant le jeu de mai à une sortie en juillet, Monster Harvest a à nouveau été retardé. Sa sortie physique et numérique arrivera désormais le 19 août.

Le développeur Maple Powered Games a partagé la déclaration suivante, expliquant comment il souhaite que le jeu soit livré dans la “meilleure forme possible”:

«Les retards sont horribles, nous sommes désolés de laisser tomber nos amis et nos fans, mais nous voulons nous assurer que nous expédions Monster Harvest dans la meilleure forme possible afin que toute notre communauté en profite. Nous avons réalisé à quel point il est important d’assurer un support de haute qualité pour autant de régions que possible dès le jour du lancement, même si cela signifie devoir repousser notre date de sortie d’un peu plus d’un mois. Nous expédions le jeu d’ici le 19 août, sans autre jour, et cela en vaudra la peine lorsque nous vous montrerons ce que nous vous réservons.

Histoire originale [Fri 23rd Apr, 2021 00:55 BST]: Les retards de jeu sont devenus de plus en plus fréquents au cours de l’année écoulée, et aujourd’hui, l’éditeur Merge Games en ajoute un autre à la pile de versions qui n’arriveront pas à temps.

Oui, pour tous ceux qui attendent avec impatience Récolte de monstresle mois prochain le 13 mai, la sortie numérique de ce jeu de style Stardew Valley x Pokémon a maintenant été déplacée vers 8 juillet. Les versions physiques ont également été repoussées – la sortie en Amérique du Nord arrivant maintenant le 20 juillet et le lancement européen suivant le 23 juillet.

La raison de ce retard est apparemment due aux “merveilleux retours de la communauté” pendant la bêta :

“Tout d’abord, la mauvaise nouvelle. Le train pour Planimal Point est légèrement retardé et nous avons déplacé Monster Harvest au 8 juillet. Nous avons lancé une version bêta fermée et avons eu de très bons retours de nos testeurs, mais nous avons décidé d’augmenter la quantité de contenu dans le jeu à sortir en fonction de ces commentaires. Ainsi, bien que nous soyons désolés de retarder votre voyage à Planimal Point, la bonne nouvelle est que nous sommes extrêmement heureux de vous proposer un jeu avec des ajouts fantastiques à sa sortie !

Ce contenu supplémentaire à la sortie comprendra une mini-carte de donjon, des salles de donjon variantes (avec des rencontres rares et uniques), des attaques Planimal à débloquer, plus de variations de cultures, de nouveaux ajouts à la ville (y compris une refonte des PNJ et des relations), une taille de ferme agrandie, plus structuré objectifs et récompenses et un nouveau modèle de personnage féminin.

Pour ceux qui ne le savent pas, Monster Harvest est un RPG d’action dans lequel vous faites pousser, muter et collecter des récoltes, puis les emmener au combat. Vous pouvez en savoir plus sur Monster Harvest dans notre article précédent. Serez-vous capable de tenir jusqu’en juillet ? Laissez un commentaire ci-dessous.