La réconciliation de Harry avec la royauté n’est pas prévue

La coexistence entre Lady Di et la sœur cadette d’Elizabeth II avait été difficile depuis que le mariage de la princesse et du prince Charles commençait à avoir des problèmes et était aggravée par la popularité de Diana. L’auteur de la biographie de Diana, Andrew Morton, a déclaré dans le documentaire Chanel 5 La famille royale en guerre que Margarita a cessé de parler à Diana jusqu’à sa mort en août 1997.

La princesse Diana et la princesse Margaret.

Selon Morton, ironiquement à chaque fois Lady Di a invité un homme Pour passer la nuit en cachette dans sa voiture, Margarita regardait toujours derrière les rideaux. Dans le même documentaire, Paul Burrell, l’ancien majordome de Diana a confirmé les révélations d’Andrew et a révélé que cette coutume de la sœur de la reine a commencé au début de 1981, lorsqu’elle est tombée enceinte de William.