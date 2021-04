La réconciliation en matière d’immigration est ici ⋆ .

En février dernier, MRC Latino vous avait prévenu que les médias libéraux hispanophones avaient lancé leur campagne pour un «Plan B» concernant la légalisation des sans-papiers via le rapprochement budgétaire. Avec un projet de loi d’infrastructure qui serpente déjà à travers le Congrès, ce moment est arrivé.

Regardez comme Univision et Telemundo se combinent pour amplifier les appels des démocrates à contourner l’obstruction systématique en insérant la réforme de l’immigration dans le projet de loi sur les infrastructures:

CLAUDIA UCEDA: Dans une exclusivité Univision, il (le sénateur Schumer) a confirmé qu’il envisageait d’inclure les jeunes DREAMers, les immigrants avec TPS et les travailleurs agricoles dans le processus de réconciliation pour (l’adoption) du plan d’infrastructure du président Biden. SEN. CHUCK SCHUMER: C’est quelque chose que nous examinons très sérieusement. Comme je l’ai dit, je veux faire adopter le projet de loi le plus vaste et le plus large possible. Et aucune méthode n’est hors de propos. Rien. UCEDA: La Chambre a déjà adopté des lois accordant la citoyenneté à ce groupe d’immigrants. Le sénateur Schumer a déclaré que dans les semaines à venir, il saura s’il existe un soutien suffisant pour les efforts bipartites visant à légaliser les immigrés sans papiers. S’il n’y en a pas, il choisira ce qu’il appelle une «deuxième option». SEN. SCHUMER: Il y a deux itinéraires différents: l’un est bipartisan, nous espérons qu’un groupe se réunira, nous espérons qu’ils pourront se réunir. Mais sinon, nous travaillerons sur l’American Job Bill, où la réconciliation en ferait partie. …. JULIO VAQUEIRO: Les législateurs latino-américains – membres du Congressional Hispanic Caucus – ont rencontré aujourd’hui le président Biden et le vice-président Kamala Harris et ont discuté, entre autres, de la réforme de l’immigration. À la fin de la réunion, le groupe est devenu optimiste. Ils disent que le président Biden leur a dit que s’ils n’obtiennent pas un seul vote républicain, et s’il trouve un moyen de le faire légalement, il adoptera une réforme de l’immigration comme cela a été fait avec le projet de loi de relance – via un processus connu sous le nom de (budget ) réconciliation. ADRIANO ESPAILLAT (D-NY): Nous devons nous engager dans ce processus si les républicains restent, comme ils l’ont été jusqu’ici, intransigeants.

Chez Univision, la correspondante Claudia Uceda n’a offert aucun aperçu – encore moins de repoussage – dans les commentaires du sénateur démocrate sur la réconciliation, étiquetés par Schumer comme la «deuxième option» la plus sûre: «Il y a deux voies différentes», a déclaré Schumer. «L’un est bi-partisan… Mais sinon, nous travaillerons sur l’American Job Bill où la réconciliation en ferait partie. »

À Telemundo, la poussée est venue via un rapport sur une réunion entre les membres du Caucus hispanique du Congrès et le président et le vice-président. À la fin de la réunion, le groupe est devenu optimiste. Ils disent que le président Biden leur a dit que s’ils n’obtiennent pas un seul vote républicain, et s’il trouve un moyen de le faire légalement, il adoptera une réforme de l’immigration comme cela a été fait avec le projet de loi de relance – via un processus connu sous le nom de (budget ) réconciliation.

Encore une fois, aucune opinion divergente n’a été présentée, aucun point de vue sur les raisons pour lesquelles le fait de placer quelque chose d’aussi complexe que l’immigration dans un projet de loi sur l’infrastructure déjà complexe n’est peut-être pas la meilleure approche. Les téléspectateurs n’ont rien d’autre que de l’espoir et du soleil alors que les démocrates avancent unilatéralement ce qui a été la question politique la plus essentielle à la survie à long terme de ces réseaux.

Aidez la MRC à lutter contre les préjugés des médias comme celui discuté ci-dessus en faisant savoir aux annonceurs comme Taco Bell ce que vous pensez d’eux parrainant un tel contenu.