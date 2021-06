La réconciliation entre Leo Messi et Gary Medel

06/04/2021

Gary Medel et Lionel Messi ont oublié la collision survenue lors du match pour la troisième place de la Copa América 2019, dans lequel ils se bousculaient et s’insultaient. Hier, après une brève conversation après la rencontre entre l’Argentine et le Chili, qui s’est soldée par un résultat 1-1, les deux joueurs ont fait la paix et partagé une image ensemble sur les réseaux sociaux.

Messi et Medel, surnommés le Pitbull, se sont rencontrés six fois lors de matches avec leurs équipes nationales. Ces dernières années, La Roja a été une barrière pour La Albiceleste, contrecarrer ses chances de remporter deux Copa América en finale 2015 et 2016, qui ont été décidés lors des tirs au but.

Les duels personnels entre les deux étaient toujours rudes, puisque le Chilien n’a pas hésité à montrer sa ténacité en marquant la fissure argentine. La pire confrontation a eu lieu lors du match pour la troisième place de la Copa América 2019, dans lequel Medel a choisi Messi avec quelques actions brusques, qui ont déclenché une série d’insultes et de bousculades. L’arbitre paraguayen Mario Díaz de Vivar a pris la décision de tirer à la fois le carton rouge. Sans Messi, l’équipe nationale argentine a perdu de la force, mais a réussi à s’imposer 2-1 et à s’assurer la troisième place du championnat.

Hier, le temps au stade Unió de Santiago del Estero était différent. Pendant le match, les deux joueurs ont eu un duel loyal et amical, laissant derrière eux l’affrontement qu’ils ont vécu lors de cette Copa América. À la fin du jeu, ils se sont cherchés dans le tunnel des vestiaires pour se saluer et échanger des chemises. Medel a demandé à Messi sa chemise pour son fils Danilo, et de cette façon ils ont fait la paix.