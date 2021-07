La reconnaissance des terres tribales par Microsoft est un grand pas, mais “il faut faire plus”, déclare un candidat à la mairie amérindien

Photo de Bigstock

Au début de la conférence des partenaires Inspire de Microsoft cette semaine, les co-animatrices Aliesha Pulliam, responsable des communications, et la journaliste de diffusion Elise Hu, ont proposé deux divulgations publiques qui deviennent de plus en plus courantes dans les rassemblements régionaux d’entreprises et de gouvernements :

Le premier était une description de leur apparence et de leur origine ethnique pour les membres du public malvoyants. Et le second était une reconnaissance que la conférence de Redmond se déroulait sur des terres tribales traditionnelles.

« Nous devons reconnaître que le terrain où se trouve le campus de Microsoft est traditionnellement occupé par les Sammamish, Duwamish, Snoqualmie, Suquamish, Muckleshoot, Snohomish, Tulalip et d’autres Salish côtiers depuis des temps immémoriaux », a déclaré Pulliam, « un peuple qui continuent d’honorer et de mettre en lumière leur incroyable héritage.

Colleen Echohawk, candidate à la mairie de Seattle

Pour la candidate à la mairie de Seattle, Colleen Echohawk, cette reconnaissance est un premier pas important vers la reconnaissance d’un peuple et de son histoire. Mais, a-t-elle ajouté, ce n’est qu’un premier pas.

« Je suis content qu’ils le fassent », a déclaré Echohawk, qui est membre de la bande Kithehaki de la nation Pawnee et du peuple Upper Athabascan de Mentasta Lake. « Les reconnaissances foncières sont un peu controversées parce que nous espérons qu’il ne s’agit pas seulement d’une reconnaissance, mais qu’il s’agit en fait d’un mouvement visant à soutenir le leadership des tribus locales.

Un porte-parole de Microsoft a confirmé que la société fera ces déclarations avant tous ses événements publics et que la société le fait depuis mars. La ville de Seattle et d’autres administrations municipales font des annonces similaires avant les événements publics.

Echohawk a déclaré qu’elle voyait de plus en plus de ces déclarations tout le temps. « Cela est devenu de plus en plus un processus pour les entreprises de Seattle. Microsoft a toujours été avisé », a-t-elle déclaré, ajoutant, « mais cela ne peut pas s’arrêter là.

Les déclarations publiques, a-t-elle dit, incitent les membres du public à réfléchir littéralement à l’endroit où ils sont assis et à ce que cela signifie historiquement. Mais il permet aussi de prendre conscience des enjeux au sein des tribus et est un appel à l’action pour l’ensemble de la population.

« La communauté autochtone, nous avons les taux de mortalité infantile les plus élevés, nous avons les taux les plus élevés d’itinérance et de pauvreté. Et c’est à cause de la colonisation, de la conquête de terres et de ressources », a-t-elle déclaré. « Quand quelqu’un dit aux gens qu’ils se trouvent sur des terres tribales, j’espère qu’ils reconnaissent qu’ils ont la possibilité d’aller au-delà de la reconnaissance et de réinvestir des ressources dans la communauté. »