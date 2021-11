La reconnaissance : les choses commencent-elles à avoir un sens maintenant ?

L’agitation du changement climatique est basée sur un sophisme central et grandiose de notre ère technocratique chancelante : l’idée que si vous pouvez mesurer suffisamment de choses, vous pouvez les contrôler. Le souhait principal dans ce cas est quoi, exactement? Pour contrôler la météo ? (Ce que nous pourrions définir comme l’expression quotidienne du climat de la planète ?) Cela n’arrivera pas. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le modèle économique de la civilisation industrielle est déjà brisé, et bon nombre de ses astuces éblouissantes avec lui. Et, de toute façon, le climat de la terre est en constante évolution, tout comme la réponse adaptative des populations humaines au fil des siècles, parfois lentement et parfois rapidement.

Ainsi, le résultat net du Sommet sur le climat de Glasgow de cette année est de promettre des sommes d’argent des nations «riches» pour protéger les nations pauvres, tout en imposant la réduction du pétrole, du natgas et du charbon dans toutes les nations, c’est-à-dire l’économie mondiale. À propos de ces nations « riches », devinez quoi : tout notre argent moderne repose sur des promesses de fournir de futurs volumes d’énergie (et des produits de valeur fabriqués à partir de celle-ci) et ces promesses sont sans fondement dans la réalité, donc l’argent lui-même est de plus en plus sans valeur . Ainsi, le coût d’obtention de cette énergie future dépasse les promesses inscrites dans l’argent basé sur l’énergie. Comment est-ce pour un paradoxe? Nous sommes le serpent proverbial qui mange sa propre queue et maintenant nous en avons mordu plus que nous ne pouvons avaler.

Nous allons utiliser moins d’énergie, que Klaus Schwab (et le chat persan sur ses genoux) le veuille ou non, car notre argent est de moins en moins bon, ce qui se traduit par une perte générale de mojo pour ce cycle de civilisation. La matrice massive d’activités s’auto-renforçant mutuellement se fige – l’extraction, la fabrication, la récolte et le transport de choses. C’est exactement le sujet du mélodrame de la « chaîne d’approvisionnement ». Bien sûr, le sommet de Glasgow a permis à un tas de gens de se sentir suffisants, de se croire moralement supérieurs, ce qui est la devise du statut de notre époque – le brownie-point ayant plus de valeur réelle que le dollar de nos jours. Il certifie le « bon » peuple et valide leur persécution du « mauvais » peuple, qui est le drame politique central de notre temps. La récompense est le pouvoir pour lui-même, qui est – avouons-le – l’essence du mal.

L’effondrement de l’économie mondiale est en cours et se déroule comme il le veut, et la peur associée à cette perte épique de ressources, de biens, de confort et de commodités rend fou les batshits civils occidentaux. D’où les folies autour du virus Covid-19, une autre manie de mesure et de contrôle. Sauf que la plupart des mesures officielles sur Covid-19 sont fausses, jouées, truquées, jonglées, déformées et militarisées à des fins politiques. En fait, malgré toutes les mesures statistiques obsessionnelles-compulsives, tout ce que les autorités de santé publique et l’establishment médical ont fait pour contrôler la maladie après janvier 2020, n’a fait qu’aggraver la pandémie et la prolonger.

Et maintenant, toutes ces autorités sont déterminées à «vacciner» jusqu’au dernier humain – ce qui est absolument la dernière chose que vous feriez rationnellement au milieu de l’événement pandémique, car cela ne provoque que de nouvelles itérations du virus qui sont immunisées contre les «vaccins . «

Qui plus est, les « vaccins » sont si inefficaces en premier lieu, et si toxiques en second lieu, que les dommages qu’ils causent sont sans doute pires que la maladie. Mais ce dilemme offre une autre opportunité pour les « bonnes » personnes autoproclamées (les vaxxés) de se distinguer des « mauvaises » personnes (les non vaxxées), et donc une autre façon de les persécuter. (Pensez-vous que c’est une simple coïncidence que les personnes qui refusent de s’agiter par la panique du changement climatique soient souvent les mêmes personnes sceptiques à l’égard des « vaccins » ?)

Un autre paradoxe intéressant dans ce panorama de la folie des esprits est que les personnes autoproclamées «bonnes» se sont comportées avec une mauvaise foi et une malhonnêteté uniformes tout au long de la longue crise – du moins de RussiaGate à travers la croisade actuelle pour vax-up tous les enfants – et que est ce qui va changer la donne, probablement bientôt. Il se trouve que le leadership des « bonnes » comprend la plupart des figures d’autorité sur l’ensemble du pays : ces responsables de la santé publique comme le Dr Fauci, les directeurs d’hôpitaux qui ont interdit les protocoles de traitement précoces, les dirigeants de l’industrie pharmaceutique qui ont enterré leurs essais de médicaments échoués. , les éditeurs de revues scientifiques qui ont tué des rapports qui ne soutiennent pas le récit du « vaccin », les éditeurs et producteurs de médias d’information qui ne peuvent pas arrêter de mentir, les censeurs et annuleurs totalitaires des médias sociaux, les maires tyranniques de New York, San Francisco et Los Angeles, les gouverneurs d’État « bleus » qui ont détruit les petites entreprises avec des blocages et des « passeports », l’État réveillé et les bureaucrates fédéraux toujours soucieux de se couvrir les fesses, les gestionnaires furtifs derrière le « président Joe Biden » ectoplasmique ( et leurs servantes au Congrès) – cette armée satanique de maîtres de la coercition, d’inquisitions, de despotes d’entreprise, de bourreaux de réputation, d’escrocs, de putes politiques et les sadiques qui essaient de diriger votre vie – se dirigent vers une chute.

Ils tomberont parce que la malhonnêteté sape tout l’échafaudage de leur « récit ». Il suffit qu’une vérité cruciale s’affirme sans équivoque dans l’air du temps pour que toute l’armature se plie. Par exemple, la vérité que les « vaccins » tuent et mutilent beaucoup de gens. Ou la vérité selon laquelle licencier des personnes non vaxxées de leur travail les conduira à des difficultés et à la révolte – même si cela détruira les services essentiels dont dépendent toutes les personnes, «bonnes» et «mauvaises», des EMT à l’armée. Ou la vérité que l’effondrement de l’économie va bouleverser toutes les pierres de touche de la vie quotidienne et nous obligera à faire de grands changements pour rester civilisés. Ce moment de reconnaissance de la façon dont les choses se sont passées et où vont les choses est ici. Nous sommes dedans. Le tourbillon de Yeats s’est élargi. Nous sommes proches de la vitesse de fuite. Et puis peut-être recommencerons-nous, marchant au soleil plutôt qu’à l’obscurité.

James Howard Kunstler est un auteur, critique social et conférencier renommé. Il a écrit plusieurs livres dont « The Geography of Nowhere » et « The Long Emergency ». Il a écrit pour Rolling Stone Magazine, The Atlantic Monthly et The New York Times Sunday Magazine, et a donné des conférences dans certaines des écoles les plus prestigieuses du pays, dont Harvard, Yale et Dartmouth. Pour en savoir plus sur M. Kunstler, veuillez visiter son site Web.

