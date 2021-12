La reconnaissance vocale précise sur Mac repose sur le micro

S’il y a quelqu’un qui devrait savoir comment obtenir la reconnaissance vocale Mac la plus précise, c’est quelqu’un qui est un ancien producteur de la BBC et aussi tétraplégique – il dépend donc fortement de la dictée.

Colin Hughes, qui a déjà partagé ses réflexions sur les fonctionnalités d’accessibilité d’Apple, déclare que l’utilisation du bon microphone peut transformer l’expérience de dicter sur un Mac ou un PC. Il a aidé un fabricant à bien faire les choses et dit que le résultat est le meilleur micro qu’il ait jamais trouvé pour la reconnaissance vocale.

Hughes dit que même si Apple a fait beaucoup de travail sur le front de l’accessibilité, il y a encore des frustrations concernant à la fois le contrôle vocal et la dictée sur un Mac.

Avec tous ces bugs et lacunes avec la dictée dans le contrôle vocal, on a l’impression que le contrôle vocal est encore une application très immature plus de deux ans après son lancement et je pense qu’il est temps qu’Apple lui montre un peu d’amour et d’attention et le peaufine il est donc vraiment adapté à l’utilisation. Ceux d’entre nous qui aiment utiliser des Mac mais qui dépendent entièrement de la reconnaissance vocale sur macOS en ont un besoin criant. Ne pas pouvoir dicter dans un certain nombre de zones de texte sur des plates-formes très médiatisées dans macOS est l’équivalent numérique d’un restaurant, d’un magasin ou d’un bâtiment public refusant de fournir une rampe pour un utilisateur de fauteuil roulant […] Certaines choses qu’Apple peut contrôler. Par exemple, il pourrait refuser d’héberger des applications de messagerie dans son App Store si leurs zones de texte ne fonctionnent pas bien avec la dictée du contrôle vocal. Les applications sont rejetées pour toutes sortes de raisons. Pourquoi pas pour des raisons d’accessibilité ?

Il aimerait idéalement voir Apple sortir son propre microphone adapté à la reconnaissance vocale.

Apple pourrait également faire plus qu’il ne fait pour souligner aux utilisateurs le rôle important qu’un microphone de bonne qualité joue dans l’amélioration de la précision de la reconnaissance vocale. Pour le moment, vous avez l’impression que la reconnaissance vocale précise est due à la magie de l’application. Cela ne pouvait pas être plus éloigné du cas. J’aimerais voir Apple sortir un microphone pour accompagner les AirPod spécialement pour dicter avec la commande vocale avec une autonomie continue de 8 heures + toute la journée.

En l’absence de cela, il a constaté que les microphones Blue Yeti et SpeechWare offrent les meilleures performances, et il dit que cette dernière société a agi sur la base des commentaires qu’il a fournis lors du développement de leur prochain KeyboardMike.

KeyboardMike est conçu pour offrir les performances du micro de bureau de l’entreprise, mais dans un format plus pratique. L’idée d’utiliser un adaptateur USB à angle droit pour offrir un excellent positionnement sous une forme compacte et portable est venue de Hughes.

En utilisant l’unité de démonstration, Colin a également identifié une position pour le KeyboardMike USB à laquelle nous n’avions pas vraiment pensé : branché sur le côté d’un ordinateur portable avec notre connecteur USB mâle à femelle à angle fixe à 90 degrés pour garder l’adaptateur USB dans un position verticale! Encore une fois, nous avons compris les avantages de cette idée non seulement pour Colin mais pour beaucoup de nos clients et nous proposerons donc ce connecteur spécial avec le nouveau KeyboardMike lorsque nous commencerons à le vendre en janvier.

Hughes à son tour dit qu’il était vraiment rafraîchissant d’avoir une entreprise à l’écoute des besoins des utilisateurs handicapés et, ce faisant, finir par créer un produit qui sera utile à quiconque dicte beaucoup sur son Mac ou son PC.

Au cœur de cette histoire se trouve l’idée d’un design inclusif, quelque chose qui commence par répondre aux besoins d’une personne handicapée et s’élargit pour profiter à tous. En tant que consommateur, je suis impressionné, voire flatté, qu’un fabricant comme SpeechWare ait pris en compte mes commentaires et ait initialement conçu quelque chose pour moi qu’il fabriquera désormais pour tout le monde. Je souhaite plus de fabricants engagés avec des utilisateurs handicapés comme celui-ci.

Le résultat, dit-il, est le meilleur microphone qu’il ait jamais utilisé pour la dictée.

Les micros SpeechWare sont spécialement conçus pour la reconnaissance vocale. Idéal pour bloquer le bruit de fond, bon pour la reconnaissance vocale et bon pour les appels vidéo et téléphoniques. Apple a très peu à dire sur les microphones, ce qui suggère que les micros internes des MacBook ou des AirPod sont tout ce dont vous avez besoin pour une reconnaissance vocale précise. C’est tellement faux et simpliste. La reconnaissance vocale précise et productive est beaucoup plus complexe que cela. En tant qu’utilisateur fortement dépendant de la reconnaissance vocale, j’ai utilisé tellement de micros au fil des ans, mais ce KeyboardMike de SpeechWare est le meilleur à ce jour. C’est le plus petit mini micro de bureau portable, et il ne bloque pas l’écran du MacBook. La nouvelle perche de 20 cm (ce qui était ma recommandation, en plus de la brancher sur le côté) place la capsule du microphone assez près de la bouche pour une excellente reconnaissance vocale, mais n’est pas « dans votre visage » discrètement assise sur le côté branchée sur le Port USB sur le MacBook. Le KeyboardMike est destiné à tous ceux qui ont essayé et abandonné la dictée vocale longue en raison d’un trop grand nombre d’erreurs de reconnaissance.

La nouvelle unité sera mise en vente en janvier. Le prix n’est pas encore connu, mais attendez-vous à ce qu’il se situe autour de 300 $.

