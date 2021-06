La Recording Academy invite 2 710 membres supplémentaires à voter pour les Grammys

La Recording Academy a invité 2 710 nouveaux membres à voter pour les futurs Grammy Awards.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la pression de l’Académie pour la diversité parmi ses rangs votants. Cette année, 55% des nouveaux invités sont issus de groupes sous-représentés, avec environ 48% d’invités qui sont des femmes. Le nombre de nouveaux invités est également en hausse par rapport aux années précédentes.

En 2020, la Recording Academy a invité environ 2 300 nouveaux membres. En 2019, la RA a invité environ 1 300 nouveaux membres, dont environ 41 % venaient de milieux sous-représentés. Les invités de la Recording Academy 2021 sont ventilés par groupe démographique.

32 % Noirs ou Afro-Américains 13 % Hispaniques ou Latino-Américains 4 % Asiatiques ou insulaires du Pacifique 6 % Personnes non blanches

Certaines autres statistiques incluent 11% des nouveaux invités sont des producteurs de musique, 6% sont des ingénieurs et 7% représentent d’autres greffes musicales. Parmi les nouveaux invités, tous ne sont pas des membres votants pour les Grammys. Certains ne servent qu’en tant que membres professionnels.

En 2019, la Recording Academy a promis de renforcer ses rangs en ajoutant plus de femmes à ses membres votants. Au cours des deux dernières années, 831 femmes ont adhéré, tandis que 882 femmes ont été invitées rien qu’en 2021. Un porte-parole a déclaré qu’environ 74% des invitations de nouveaux membres sont acceptées.

La date limite pour que les nouveaux membres acceptent leurs invitations et participent au vote des Grammy est le 15 septembre.

Le premier bulletin de vote pour les Grammy Awards s’ouvre le 22 octobre et se termine le 5 novembre. La 64e édition des Grammy Awards aura lieu le 31 janvier 2022, à Los Angeles. La poussée pour plus de femmes dans les rangs des membres intervient après une vilaine bataille avec l’ex-PDG de la Recording Academy.

Dix-huit mois après que Deborah Dugan a été évincée et a poursuivi la Recording Academy, l’affaire a été tranquillement réglée. “La Recording Academy et Deborah Dugan ont convenu de résoudre leurs différends et de garder les termes de leur accord privés”, indique le communiqué publié à l’époque. Nous n’avons pas de détails sur les pourparlers ni sur les conditions réelles du règlement.

La Recording Academy a embauché un responsable de la diversité après le boycott des artistes en 2020. The Weeknd et Halsey ont tous deux critiqué l’événement en 2021 après n’avoir reçu aucune nomination malgré le succès commercial continu de leurs albums, After Hours et Manic.

Il sera intéressant de voir si le nouveau corps électoral des Grammys change combien est honoré. Les 63e Grammys ont subi une baisse de 53% du taux de visionnage d’une année sur l’autre, un remaniement est donc absolument nécessaire si l’organisation veut garder l’attention du grand public.