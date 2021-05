La Recording Academy met en œuvre des changements pour les GRAMMY Awards

L’Académie de l’enregistrement a annoncé aujourd’hui qu’il éliminerait le comité de vote anonyme qui restreint les choix de nomination faits par les membres de l’académie et décide qui apparaîtra sur les bulletins de vote finaux.

Ceux qui ont servi dans le groupe avaient leur identité protégée pour éviter d’être influencés par des personnalités extérieures ou d’être attaqués par des fans, selon l’académie.

Ce comité est en place depuis 1989 et fait partie des nombreux changements importants apportés au processus de remise des prix qui «reflètent son engagement continu à évoluer avec le paysage musical et à faire en sorte que les règles et directives des Grammy Awards soient transparentes et équitables.

Parmi les autres changements, il y a une réduction du nombre de catégories dans lesquelles les électeurs peuvent voter, deux ajouts de catégorie aux Grammy Awards, et plus encore. Ces mises à jour sont le résultat de discussions et de collaborations approfondies au cours de l’année dernière entre un sous-comité spécial de membres de la Recording Academy et de dirigeants élus, et ont été votées par le conseil d’administration de l’Académie.

Ces changements entreront en vigueur immédiatement pour les 64e Grammy Awards annuels qui auront lieu le 31 janvier 2022. La période d’éligibilité pour les 64e Grammy Awards annuels s’étend du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021.

D’autres propositions d’amendements aux règles seront discutées et votées lors d’une prochaine réunion de la Recording Academy et le règlement complet des 64e Grammy Awards annuels sera publié en mai.

«Ce fut une année de changements transformationnels sans précédent pour la Recording Academy, et je suis extrêmement fier de pouvoir continuer notre chemin de croissance avec ces dernières mises à jour de notre processus de remise des prix», a déclaré Harvey Mason jr., Président et président par intérim. / PDG de la Recording Academy.

«Il s’agit d’une nouvelle académie, motivée à l’action et qui a doublé son engagement à répondre aux besoins de la communauté musicale. Bien que le changement et le progrès soient les principaux moteurs de nos actions, une chose restera toujours: le Grammy Award est la seule reconnaissance par les pairs et votée par les pairs dans le domaine de la musique. Nous sommes honorés de travailler aux côtés de la communauté musicale tout au long de l’année pour affiner et protéger l’intégrité du processus de remise des prix. »

«Les derniers changements apportés au processus des Grammy Awards sont des exemples parfaits de l’engagement de la Recording Academy à représenter authentiquement tous les créateurs de musique et à garantir que nos pratiques sont en phase avec l’environnement musical en constante évolution», a déclaré Ruby Marchand, Chief Industry Officer au Académie d’enregistrement.

«Alors que nous continuons à bâtir une communauté de membres plus active et dynamique, nous sommes confiants dans l’expertise de nos membres votants pour reconnaître l’excellence en musique chaque année.»

Pour plus d’informations, visitez le site officiel de The Recording Academy.