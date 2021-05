La Recording Academy vote pour mettre fin aux “ comités d’examen des candidatures ”

Suite aux records d’audience et d’audience des Grammys 2021, la Recording Academy a officiellement voté pour éliminer les comités d’examen des nominations.

Les cadres supérieurs de la Recording Academy ont récemment dévoilé le pivot, qui est l’un des nombreux «changements importants» que l’entité de 64 ans a apportés dans le but «de garantir que les règles et directives des GRAMMY Awards sont transparentes et équitables.

Désormais, tous les nominés aux 64e Grammys – prévus pour le lundi 31 janvier 2022, bien que la période d’éligibilité se termine le 30 septembre de cette année – seront «déterminés par un vote majoritaire entre pairs des membres votants de la Recording Academy. »

Auparavant, les Grammys utilisaient des comités de révision (appelés «comités secrets» par certains), composés de 15 à 30 «pairs musicaux hautement qualifiés qui représentaient et votaient au sein de leurs communautés de genre», pour choisir «la sélection finale des nominés».

Bien sûr, Halsey et The Weeknd n’ont pas été nominés aux Grammy Awards 2020 malgré la sortie de musique à succès commercial pendant la période d’éligibilité. S’appuyant sur ce point, The Weeknd – qui dit qu’il ne soumettra plus sa musique à la Recording Academy – a répondu en novembre 2020 au camouflet, qualifiant les Grammys de «corrompus» et déclarant que les organisateurs lui devaient ainsi que le plus large. «transparence» de l’industrie.

La Recording Academy a également réduit le nombre de «catégories de domaines de genre spécifiques» dans lesquelles les membres peuvent voter, pour «garantir que les créateurs de musique votent dans les catégories dans lesquelles ils sont les mieux informés et qualifiés».

Bien que tous les membres votants soient toujours autorisés à soumettre des bulletins de vote dans les quatre catégories générales (Record de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste), ils n’auront que 10 votes (contre 15 au lieu de 15). catégories de genre. De plus, ces 10 votes «ne doivent pas être compris dans plus de trois champs».

Enfin, en ce qui concerne les derniers changements apportés aux Grammys, six domaines artisanaux ont été regroupés en deux domaines seulement (Champ de présentation et Champ de production), et deux catégories de prix ont fait leurs débuts, pour un total mis à jour de 86. Aux Grammys 2022, les artistes aura également la chance de remporter le prix de la meilleure performance musicale mondiale et du meilleur album de musique urbaine.

Ces développements représentent le dernier d’une longue série de changements de haut niveau aux Grammys de la Recording Academy, qui a embauché un «directeur de la diversité» et renommé plusieurs catégories de prix l’année dernière à la suite des allégations choquantes de Deborah Dugan. À l’avenir, il sera intéressant de voir si ces initiatives et d’autres initiatives stratégiques peuvent compenser les difficultés de notation auxquelles les Grammys – et la plupart des autres récompenses – sont aux prises.