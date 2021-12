La recrue Austin Reaves donne la victoire aux Lakers de Los Angeles

victoire de Les Lakers de Los Angeles en vue de Les francs-tireurs de Dallas par 107-104 dans un formidable duel qui s’est décidé en prolongation avec un héros inattendu pour Los Angeles : la recrue Austin se réveille.

La dernière minute du temps réglementaire a été une crise cardiaque. Kristaps Porzingis, le meilleur des Mavs hier avec Jalon Brunson pour l’absence forcée de Luka doncicIl a obtenu un triple qui a mis son équipe à 3. Puis, après plusieurs ratés, le ballon a atteint LeBron James, qui n’a pas réussi à marquer un triple avec neuf secondes à jouer, mais Wayne Ellington a capté le rebond offensif et a inscrit un 3 points qui a porté le match en prolongation.

Wayne Ellington nous envoie en prolongation —— pic.twitter.com/7G0nbOikZQ – Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 décembre 2021

Déjà dans les prolongations, une finale formidable aussi. Dans la dernière triple minute de Tim Hardaway pour égaliser le duel à 101, Russell Westbrook a répondu avec 24 secondes à jouer pour remettre son équipe en tête. Maxi Kleber a répondu à 15 secondes avec un autre triple qui semblait devoir mener le duel à une autre prolongation. Cependant, après un bon mouvement de balle des Lakers, Westbrook a trouvé Austin Reaves, qui à une seconde de la fin a donné la victoire à son équipe avec un triplazo.

Je ne peux pas arrêter de regarder. #LakersWin pic.twitter.com/Mdzc2WOxGw – Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 décembre 2021

Numéros

La recrue Reaves en était le héros après avoir signé son meilleur match NBA à ce jour : 15 points (5 triplés), 7 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes de jeu. LeBron a terminé avec 24 points, Anthony Davis avec 20 points et 12 rebonds et Russell Westbrook a terminé avec 23 points, 10 rebonds et 9 passes décisives.