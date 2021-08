La recrue IndyCar Jimmie Johnson «ouverte» à courir à nouveau la course de la Coupe

Jimmie Johnson est au milieu de sa saison de recrue IndyCar Series et travaille toujours à travers les courbes d’apprentissage abruptes du pilotage d’une voiture de course à roues ouvertes.

Le septuple champion de la NASCAR Cup Series s’est retiré des courses de stock cars à plein temps à la fin de la saison 2020 pour faire le saut vers l’IndyCar et vivre un rêve d’enfance. Jusqu’à présent, son meilleur résultat était 19e lors de ses débuts en IndyCar lors du Grand Prix Honda Indy d’Alabama en avril, et plus récemment, lors du Grand Prix Big Machine Music City sur un parcours de rue de Nashville, il a fait naufrage pendant les qualifications et la course, à défaut de finir.

Mais Johnson a déclaré qu’il était “ouvert” à éventuellement retourner à NASCAR pour un concert au noir si la bonne opportunité se présentait.

Dans un Q&R publié mercredi par The Charlotte Observer, lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait en NASCAR s’il ajoutait une course de rue, Johnson a ri et a déclaré :

“Je suis ouvert. Plus que tout, j’essaie de garder mon nombre de courses autour de 20 courses par an et avec mes cours sur route et rue en IndyCar et ensuite les quatre courses IMSA que je cours pour Action Express Racing ; Je suis à peu près à la barre des 20 courses. Je suis donc ouvert, et si une bonne opportunité se présentait, je l’envisagerais sérieusement.

Dans la série IndyCar, Johnson est au volant de la Honda Chip Ganassi Racing n ° 48, et parce que Chip Ganassi Racing engage également deux voitures NASCAR, le retour aux stock cars aurait pu être une véritable option pour lui.

Cependant, Trackhouse Racing – l’équipe NASCAR Cup Series co-détenue par la superstar internationale Pitbull et Justin Marks – a annoncé en juin qu’elle rachète l’équipe NASCAR à deux voitures de Ganassi et prendra le relais en 2022. Et l’ancienne équipe NASCAR de Johnson, Hendrick Motorsports, a déjà a un maximum de quatre voitures sur le terrain, ce n’est donc pas non plus une option plausible pour lui actuellement.

Johnson a également expliqué comment la sortie de Ganassi de NASCAR pourrait avoir un impact sur un retour potentiel de NASCAR. Plus de The Charlotte Observer :

“[T]chapeau semblait être un chemin très facile et logique pour venir courir certains événements NASCAR. Il y a l’alliance Hendrick Motorsports, plus évidemment la conduite de la Ganassi IndyCar, donc il y a le crossover. Maintenant, cette opportunité n’est plus là, mais le téléphone a sonné. Il y a un certain intérêt de la part d’autres équipes NASCAR. Je souhaite que les règles permettent à Hendrick de conduire une cinquième voiture parce que j’aimerais revenir avec M. Hendrick et un peu au clair de lune dans l’une de ses voitures, mais je ne sais pas s’il existe un moyen réaliste d’y parvenir . “

