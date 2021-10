Le showrunner Rookie a envoyé une note expliquant la décision (Photo : ABC/Raymond Liu)

Le drame policier américain The Rookie aurait interdit l’utilisation d’armes réelles sur le plateau à la suite de la mort d’Halyna Hutchins lors du tournage du film Rust d’Alec Baldwin.

Cette semaine, il est apparu qu’il y avait eu un tragique accident sur le tournage de Rust lorsque Hutchins, 42 ans, qui était le directeur de la photographie, aurait reçu une balle dans le ventre lorsque Baldwin, 63 ans, a déchargé un pistolet à hélice pendant le tournage.

Il a été rapporté que l’incident – ​​qui a également vu le réalisateur Joel Souza, 48 ans, recevoir une balle dans l’épaule – s’est produit lorsqu’une balle réelle a été tirée sur le plateau de l’arme.

À la suite de la tragédie, ABC procédural The Rookie, qui met en vedette Nathan Fillion dans le rôle principal, a pris des mesures pour mieux protéger les membres de son équipage.

Dans une note envoyée au personnel par la showrunner Alexi Hawley et obtenue par The Hollywood Reporter, il a été annoncé que les armes réelles ne seraient pas autorisées sur le plateau, interdisant l’utilisation de quarts ou de demi-charges.

Alors qu’au cours des deux dernières saisons, la série a principalement utilisé CGI pour représenter les flashs de bouche à l’écran, il est dit que des armes réelles ont été utilisées sur de « grands décors extérieurs ».

Baldwin a déclaré que son » cœur est brisé » après la mort tragique de Hutchins (Photo: .)

Dans sa note envoyée vendredi, Hawley a écrit: “ À partir d’aujourd’hui, la politique de The Rookie est désormais que tous les coups de feu sur le plateau seront des armes Air Soft avec des flashes de bouche CG ajoutés par la poste. Il n’y aura plus d’armes « vivantes » dans l’émission. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante. Tout risque est trop de risque.

Le showrunner a déclaré que si quelqu’un sur le plateau se sentait « en danger » ou témoin de « tout ce qui le concernait », il les encouragerait à le signaler, ajoutant: « Ma porte est toujours ouverte ».

Il a également exprimé ses condoléances aux proches de Hutchins et son inquiétude pour Souza à la suite de sa blessure, déclarant: « Les événements tragiques survenus hier au Nouveau-Mexique nous ont tous secoués et nos pensées vont aux amis et à la famille de Halyna Hutchins et Joel Souza. ‘

Qui est Halyna Hutchins ?

Halyna Hutchins, mère d’un enfant, est née en Ukraine et a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique avant de fréquenter l’Université nationale de Kiev.

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme international, elle a travaillé comme journaliste d’investigation pour des documentaires britanniques en Europe de l’Est.

Cependant, la véritable passion de Hutchins résidait dans le cinéma, et elle a déménagé à Los Angeles, où elle a travaillé comme assistante de production et comme électricienne.

Elle a également tourné ses propres courts métrages, inspirés par des cinéastes tels que Christopher Doyle et Sergey Urusevskiy.

Halyna a récemment travaillé sur le film d’horreur The Mad Hatter (Photo : Armando Gutierrez)

Sur les conseils du directeur de la photographie Robert Primes, Hutchins s’inscrit au programme de maîtrise en cinéma de l’American Film Institute Conservatory en 2013 et obtient son diplôme deux ans plus tard.

En 2018, Hutchins était l’une des huit femmes cinéastes sélectionnées pour le premier laboratoire DP de la 21st Century Fox, et en 2019, elle a été choisie comme étoile montante par le magazine American Cinematographer.

Hutchins a ensuite travaillé sur des films tels que les horreurs The Mad Hatter and Darlin’ et le drame policier Blindfire, et la série BET + A Luv Tale: The Series.

Elle a également travaillé sur le thriller mystérieux de Joe Mangianello Archenemy, qui a fait sa première au Beyond Fest 2020 et a reçu une nomination au Festival international du film de Sitges.

Paul Biddiss, un expert en armes à feu et conseiller technique militaire pour le cinéma et la télévision, a déclaré à Metro.co.uk que l’accident a suscité de nombreuses questions concernant les maîtres d’accessoires et les armuriers sur le tournage du film.

« Les rondes en direct ne devraient jamais être amenées sur un plateau de tournage. Entendre qu’une tournée en direct était en fait sur le plateau est incroyable. Je ne comprends tout simplement pas… c’est très étrange de se produire », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce qu’un blanc ?

Un blanc est une cartouche d’arme à feu qui génère un flash de bouche et un son explosif comme n’importe quel coup de feu normal, et l’arme à feu subit un recul capable de répéter son action, mais sans tirer de projectile.

Ils sont souvent utilisés sur le plateau pour des simulations de tournage qui nécessitent toujours des effets lumineux et sonores.

Cartouches vierges composées de la plupart des parties de munitions réelles – le boîtier (ou coque), le matériau propulseur (poudre à canon) qui se trouve à l’intérieur du boîtier) et une amorce au bas de la cartouche – à l’exception du projectile (ou de la balle).

Les flans sont souvent faits de bourres de papier, de plastique, de feutre ou de coton, mais ils sont propulsés à grande vitesse et sont loin d’être inoffensifs, car des blessures peuvent survenir si quelque chose dans le canon entre en contact avec le gaz de libération du flan.

« Il n’y a aucun armurier avec qui j’ai jamais travaillé qui préconiserait d’apporter des balles réelles, car alors quelque chose comme ça peut arriver. »

Biddiss a déclaré qu’il avait découvert « vraiment bizarre » qu’un tour en direct se frayait un chemin sur le plateau, déclarant: « Je me demande simplement comment vous pouvez charger un tour en direct alors que vous êtes censé charger un tour vierge. Je ne comprends tout simplement pas, c’est vraiment bizarre.

Dans une déclaration partagée en ligne, Baldwin a déclaré: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. »

L’acteur a déclaré qu’il « coopérait pleinement » avec la police « pour expliquer comment cette tragédie s’est produite », ajoutant: « Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille ». Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Metro.co.uk a contacté ABC pour commentaires.

