La recrue Martin se trompe en Autriche

08/07/2021

Le à 18:43 CEST

Si vous analysez la première ligne de départ du Grand Prix MotoGP de Styrie, vous comprendrez immédiatement pourquoi le légendaire Valentino Rossi (Yamaha), qui, dans la course où il annonce qu’il s’agit de sa dernière année (la 26) en Championnat du Monde Moto, figure sur la sixième ligne de départ, la 17, à plus d’une seconde du « poleman », l’intrépide George Martin (Ducati, 1,22,994) malgré 425 grands prix, 9 titres et 115 victoires.

Les enfants ne sont pas des enfants, ce sont des sangliers. Les ‘rookies’ ne sont pas des rookies, ce sont des champions affamés. Les enfants aiment Jorge Martin, champion du monde Moto3 en 2018, que cette année, après avoir réalisé la pole position dans le grand prix de ses débuts en MotoGP (Qatar, Doha) il a détruit la moitié de son corps et, le voici, entier et réussissant à mener, de Encore, la grille de sa sixième course parmi les « rois », ont fait voir aux vétérans une mission impossible pour monter sur le podium et je ne leur dis même pas de gagner. C’est pourquoi le « Docteur » n’a pas gagné depuis plus de trois ans.

Il faut être très jeune (ou rester en vie), il faut être très audacieux, beaucoup, il faut être courageux et risquer de son mieux pour réaliser ce que vous avez réalisé hier Martin, appelé ‘Martineitor’, à Spielberg pour diriger, aujourd’hui, une grille MotoGP. Et à côté Martin, de l’équipe “satellite” de Ducati, le Pramac, qui a le Français Jean zarco à la poursuite du leader du championnat, son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha), il y aura une autre audace, l’italienne ‘Pecco’ Bagnaia, deuxième Ducati devant (la signature de Borgo panigale a remporté cinq des derniers grands prix organisés au Red Bull Ring) et, bien sûr, le ‘Diablo’ (Yamaha), qui aurait pu être ‘pole’, mais ils ont annulé son meilleur tour, le tour record, pour avoir marché dessus le vert.

Martin, qui a dédié sa deuxième ‘pole’ en MotoGP à son grand-père “parce qu’il vit une période terrible à l’hôpital et j’espère que ce succès de son petit-fils l’encourage, mais ça l’encourage beaucoup, beaucoup ! & rdquor;, il dit qu’il avait joué , mais la vie, oui une chute énorme dans son virage le plus rapide, quand dans la deuxième courbe de la piste j’ai perdu l’équilibre et sauvé la chute miracle & rdquor ;.

Le rookie Ducati pense avoir un bon rythme pour la course. « Je me souviens qu’à Doha, quand je suis parti de la pole, j’ai fait de très bons premiers tours en tête. J’espère réitérer cet exploit car, avec des pneus usés, j’avais un très bon rythme. Nous savons tous que la grille MotoGP regorge de grands pilotes et il sera difficile, lors de ma première année parmi eux, de les surprendre, mais je vais tout donner & rdquor ;.

La vérité est que dimanche en Autriche, eh bien, le premier week-end à Spielberg (rappelez-vous que le GP de la semaine prochaine est répété ici, au Red Bull Ring), cela semble très incertain. Et pas parce que les 16 premiers de Moto3, menés par un surprenant Deniz Oncu, sont en moins d’une seconde; ou parce que les 16 premiers de Moto2, emmenés par le fabuleux Australien Rémy jardinierIls sont aussi dans une seconde ou parce que le top 12 MotoGP est dans une seconde, non, non, mais parce que personne ne sait s’il va pleuvoir. Et s’il pleut, tout change.

Que voulez-vous, par exemple, l’Australien Jack Miller (Ducati) ou lui-même Marc Marquez (Honda), qui est toujours la meilleure dans l’eau et dans des conditions sèches-eau-humides. En cas de doute, MM93 vole. “Oui, oui, ce serait une bonne opportunité, mais j’ai déjà gagné en Allemagne et, en ce sens, je préfère une course normale, sur le sec, pour faire le tour, me battre et me tester physiquement.”