La recrue vedette de Toronto Defiant aspire à rejoindre la ligue, ses performances et plus

La nouvelle recrue de Toronto Defiant donne sa première interview depuis qu’elle a rejoint l’Overwatch League.

Peu de recrues dans la ligue ont obtenu les mêmes accessoires que Luka “Aspire” Rolovic pour leurs jeux flashy, leurs moments d’embrayage ou même leurs portées difficiles. C’est pourquoi nous savions que nous devions le contacter avant que les Defiant tirent leur deuxième chance aux Stage Knockouts cette saison.

Présentation d’Aspire à la Ligue

J’aimerais commencer par vous remercier chaleureusement d’avoir pris le temps de répondre à quelques questions. Vous avez été un acte de classe et l’un des joueurs les plus amusants à regarder dans l’Overwatch League.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens aiment Overwatch au niveau occasionnel et compétitif, alors qu’est-ce qui vous a donné envie de poursuivre une carrière professionnelle dans le jeu ?

J’ai toujours été une personne très compétitive depuis mon plus jeune âge, mais tous les sports et jeux que j’ai pratiqués jusqu’à Overwatch n’ont jamais été très prometteurs pour une potentielle carrière professionnelle. Je ne m’en suis rendu compte que récemment, mais toutes les fois où j’ai échoué à atteindre le niveau supérieur dans chaque sport ou jeu respecté m’ont appris ce qu’il fallait vraiment pour devenir l’un des meilleurs dans la vie. Pour cette raison, il y a environ deux ans, j’ai décidé de consacrer tous mes efforts à Overwatch, le jeu le plus récent pour lequel je me sentais vraiment passionné et que je pratique encore à ce jour.

Après avoir reçu un contrat temporaire de 30 jours avec l’équipe, puis reçu une autre prolongation de 30 jours pour le Summer Showdown, à quel moment avez-vous commencé à penser ou même à savoir que le Defiant voulait vous prendre en tant que membre permanent du équipe?

Comme tout le monde s’en souvient, j’ai d’abord été choisi pour jouer le rôle de « Hard Hitscan » pour l’équipe qui comprend essentiellement tous les héros de hitscan autres que le traceur. Alors que j’ai prouvé que je pouvais être dominant dans la ligue sur ces personnages donnés, Heesu est un joueur extrêmement bon et éprouvé dans le même rôle, donc, au cours du mois suivant, j’ai dû faire mes preuves sur ce qui est fondamentalement un autre rôle, jouer Tracer . Une fois que j’ai bien performé pendant le Summer Showdown, je savais en quelque sorte à ce moment-là que je resterais à Toronto pendant une période plus longue.

S’adapter à une nouvelle équipe

Pendant la majeure partie de votre expérience dans Overwatch, qui depuis un an et demi a été dans Contenders, vous avez joué principalement avec des coéquipiers américains, avec quelques coéquipiers canadiens et européens au cours de cette période. Qu’est-ce que ça fait maintenant de jouer dans une équipe et un personnel d’entraîneurs presque entièrement coréens au sein d’une organisation appartenant à des Canadiens?

Rejoindre l’équipe dans un court délai et jouer avec cinq autres joueurs coréens m’a définitivement mis en difficulté au début. Toutes les choses que je tenais pour acquises en jouant avec des anglophones, telles que la planification des combats et les appels/ajustements généraux au milieu des combats, étaient beaucoup plus difficiles à comprendre et cela m’a obligé à apprendre à faire la plupart des choses par moi-même. Bien que cela m’ait causé un démarrage lent, jouer avec très peu de communications en anglais, je pense, a fait de moi un meilleur joueur en augmentant simplement ma conscience dans le jeu, par exemple. De plus, l’équipe d’entraîneurs a fait un travail incroyable en m’enseignant tout ce que j’avais besoin de savoir dans un laps de temps extrêmement court.

Rookie Rôle Star

Le retour de Pine et WhoRU, Develop entrant dans l’Overwatch League, SparkR rejoignant les six de départ du London Spitfire pendant une courte période; il y a eu pas mal de mouvement dans le monde DPS dans les 30 jours environ de votre contrat temporaire d’origine. De tous ces transferts, vous avez eu le plus d’influence et le plus de temps de jeu. Y a-t-il des joueurs nouveaux ou vétérans de la ligue que vous avez utilisés comme points de repère pour vous-même au cours des premiers mois de votre carrière dans l’Overwatch League ?

Honnêtement, je n’ai pas encore utilisé le gameplay des autres joueurs pour mesurer à quel point je me débrouille jusqu’à présent dans OWL. Mes entraîneurs sur Defiant ont été très bons pour me donner toujours des choses à améliorer et ne me donnent aucune raison de regarder les performances des autres joueurs et de les relier aux miennes. Tout le monde a des façons différentes de jouer au jeu sur un héros donné, donc j’essaie juste d’être la meilleure version de moi-même et mes entraîneurs font un excellent travail pour me garder dans cet état d’esprit.

Le Defiant a gagné 3-2 contre le Paris Eternal jeudi, les deux seules cartes abandonnées étant lorsque vous avez été remplacé par Na1st pendant les cartes 3 et 4. Au cours de ces cartes, nous avons vu Na1st jouer beaucoup de Tracer, le même héros que vous principalement joué pendant les cartes 1 et 2. Quelle est la stratégie derrière votre échange avec Na1st ? Y a-t-il peut-être un style de jeu différent que l’équipe utilise en fonction du joueur, ou était-il peut-être prévu à l’origine que Na1st joue moins à Tracer pendant ces cartes ?

Tout dépend de la carte et de l’équipe spécifiques contre lesquelles nous jouons. Na1st est un joueur beaucoup plus flexible dans la méta de ce mois-ci, donc si nous pensons que nous devrons l’utiliser sur une carte donnée, nous l’échangeons.

Votre Tracer a été bien au-delà de votre jeu de héros le plus notable et le plus reconnaissable jusqu’à présent. Les duels Widowmaker et les duels Tracer étant un test de compétence si populaire pour les joueurs DPS de la ligue. Nous aimerions savoir qui a été votre duel de Tracer préféré et/ou le plus difficile contre un joueur d’une autre équipe pendant les matchs.

Je n’ai pas eu beaucoup d’expérience à jouer contre les meilleurs Tracers de la ligue, mais, sur la base des duels de Tracer en particulier, Yaki est de loin le meilleur. Je n’ai pas encore joué contre quelqu’un qui a une meilleure mécanique dans les duels que lui.

Fin de saison

Le prix de la recrue de l’année sera décerné à la fin de la saison au joueur de la première saison qui a eu le plus d’impact et de succès en 2021. Même si vous n’étiez pas là au début de la saison, votre présence est maintenant bien connue dans la ligue pour vos performances constantes qui contribuent à faire ressortir le meilleur de votre équipe. Vous imaginez-vous dans la photo de nomination de la recrue de l’année ? Si ce n’est pas vous, alors, selon vous, quelle classe de joueurs de 2021 devrait remporter le titre ?

Bien que je puisse me voir dans la discussion, je ne pense pas personnellement que je le mérite. Je n’ai pas joué assez de matchs et mon impact sur chaque officiel, je crois, ne peut pas égaler celui de Pelican. Son niveau de jeu global pour une recrue est irréel et son dévouement à rectifier le jeu tous les jours pendant plus de 12 heures me fait croire qu’il le mérite de tout le monde.

Vous n’avez pas encore eu beaucoup d’occasions de parler aux fans de la ligue et de la communauté esports. Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire aux personnes qui vous regardent et vous soutiennent ?

Je tiens vraiment à remercier le niveau de soutien inégalé que je reçois de tout le monde. Cela m’aide beaucoup à avoir confiance en les officiels quand je sais que mes fans me soutiennent et je l’apprécie vraiment. J’ai hâte de continuer à m’améliorer et de montrer à tout le monde à quel point je peux être bon. Et je crois que le meilleur de moi est encore à venir et je serai toujours reconnaissant envers ceux qui me soutiennent tout au long du chemin. Je ne l’oublierai pas. Merci.

En conclusion

Aspire détient un juste milieu de confiance en soi et d’amélioration de soi. Son succès a poussé son désir d’amélioration encore plus loin, et avec un tel état d’esprit, comment pourrions-nous ne pas enraciner pour le gars? Il a clairement beaucoup de choses à venir, et j’espère que nous lui reparlerons pour faire le suivi de sa prochaine réalisation.