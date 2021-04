de Russia Insider:

Un récent sondage a révélé que le politiquement correct est extrêmement impopulaire en Amérique, même parmi les modérés et les indépendants, ce qui m’a fait réfléchir sur le sujet. Il existe une vieille citation d’un célèbre psychiatre britannique du nom d’Anthony Daniels concernant la rectitude politique. C’est la meilleure citation que je connaisse sur le sujet, et j’y réfléchis depuis un certain temps, compte tenu de sa signification et de ses implications. La citation se lit comme suit:

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le politiquement correct est la propagande communiste en bref. Dans mon étude des sociétés communistes, je suis arrivé à la conclusion que le but de la propagande communiste n’était pas de persuader ou de convaincre, ni d’informer, mais d’humilier; et par conséquent, moins cela correspondait à la réalité, mieux c’était. Lorsque les gens sont obligés de garder le silence quand on leur dit les mensonges les plus évidents, ou pire encore lorsqu’ils sont obligés de répéter eux-mêmes les mensonges, ils perdent une fois pour toutes leur sens de la probité. Accepter des mensonges évidents, c’est coopérer avec le mal, et en quelque sorte devenir méchant soi-même. La capacité de résister à tout est ainsi érodée, voire détruite. Une société de menteurs émasculés est facile à contrôler. Je pense que si vous examinez la rectitude politique, cela a le même effet et est destiné à le faire.

De cette manière, la rectitude politique peut être vue non seulement comme une forme de contrôle narratif et de suppression de la vérité, mais comme un type d’intimidation implacable. Les codes de discours et la propagande persistante auxquels personne n’est même autorisé à s’opposer (comme le culte de la diversité ou les fictions que nous entendons constamment sur l’égalité humaine) renforcent le sentiment d’impuissance de la société. Si vous pouvez amener les gens à consentir à des mensonges évidents, ou mieux encore à les répéter, ou mieux encore à les absorber, c’est-à-dire à se mentir à eux-mêmes, il n’y a pratiquement rien que vous ne puissiez leur faire faire. Vous avez brisé le sceau, comme disent les buveurs.

C’est comme si vous aviez forcé un homme à assassiner un innocent ou à violer sa propre sœur. Vous avez détruit un peu de son âme, vous l’avez forcé à se rendre, à se soumettre, à préférer le pragmatisme à la rectitude, à abandonner sa raison pour la survie sociale ou professionnelle. Une fois qu’un homme a perdu son sens de la honte, de la fierté, du libre arbitre, de l’intégrité, une fois qu’il doit abandonner sa propre conscience et faire une performance pour que tout le monde le voie juste pour être accepté socialement, c’est un mouton être conduit à l’abattage à ce moment-là. Il a été complètement subjugué. Son cœur est une blessure béante. Il a été déformé et abaissé à son cœur, à son essence.

Nous devons alors considérer la rectitude politique comme une forme très intense de guerre psychologique et spirituelle. Le but n’est pas seulement de censurer les idées et les mots et de garder les gens dans l’ignorance. Le but ultime est de détruire le sens du droit du sujet, et le sentiment de honte du sujet, et surtout, la volonté du sujet de résister, de vivre une vie d’authenticité, d’honneur, de vertu. Une fois ces barrages brisés, le vice coule sans effort vers le bas pour l’individu et pour les sociétés vivant à l’ombre de ces barrages, connus familièrement comme principe, conscience, probité, intégrité, honneur et vertu civique – les choses qui soutiennent la civilisation humaine.

Si les gens ne sont même pas prêts à se lever et à repousser les mensonges les plus flagrants, à quoi résisteront-ils? Ils iront avec presque tout à ce stade. Des gens conditionnés à porter un masque chaque jour de leur vie, à présenter au monde un soi parfaitement faux, à célébrer des choses qu’aucune personne décente ou sensée ne pourrait ou ne voudrait célébrer, aurait déjà consenti à l’intolérable.

Lorsque les atrocités les plus impensables arriveront, ils seront plus que prêts à les tolérer. Ils ont déjà eu amplement l’habitude de tolérer l’impensable. Ils ont déjà consenti à plusieurs reprises à nier la réalité juste sous leurs yeux et à admettre ce qu’ils savent dans leur cœur comme un pur mal.

Si nous comprenons la rectitude politique de cette façon, nous devons comprendre la rectitude politique non seulement comme une attaque contre la vérité, ce qu’elle est bien sûr, mais comme le principal front d’une guerre contre la liberté humaine elle-même, contre les esprits libres, contre les peuples libres, sur les nations libres. La rectitude politique ouvre la voie à l’armée d’horribles derrière elle, en transformant la folie en évangile, la douceur en mode et l’abandon en habitude.

Les peuples vaincus et démoralisés ne ripostent pas, ils ne se soulèvent pas et ne se délivrent pas de la tyrannie marxiste. Ils applaudissent plutôt que de grincer des dents (comme le feraient toutes les personnes saines d’esprit) lorsque leurs seigneurs trottent, à la télévision nationale, une drag queen de 11 ans habillée en tenue de pute de rue. Ils ne font rien lorsqu’on leur dit que les garçons de 9 ans sont parfaitement capables de décider de commencer physiquement la transition vers les filles via des produits pharmaceutiques puissants, qui altèrent en permanence l’esprit et le corps. Ils jouent le jeu quand des oligarques marxistes culturels et des personnalités des médias nous disent que l’inondation du pays avec des criminels et des imbéciles du tiers monde conduira au progrès moral et social.

Ils restent silencieux quand on leur dit que les Asiatiques de l’Est et les Blancs sont les vrais racistes pour ne pas vouloir être systématiquement victimes de discrimination raciale lors de l’embauche et des admissions à l’université dans tout le pays. Parce que qui accepterait l’absurdité est déjà à mi-chemin de l’atrocité. Il a sacrifié un morceau de son âme pour la sécurité, mais ne le recevra pas. L’univers n’a jamais récompensé et ne récompensera jamais une telle affaire.

En savoir plus sur Russia-Insider.com