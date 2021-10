La récupération de la chirurgie de la mâchoire de Brielle Biermann a été difficile, dit qu’elle a perdu 15 livres.

in

Brielle Biermann On dirait qu’elle a vécu un enfer en se remettant d’une chirurgie de la double mâchoire – à la fois physiquement et mentalement – mais elle reste positive … avec ses vues sur Thanksgiving !!!

Nous avons eu la star de “Don’t Be Tardy” à LAX, où elle nous a fait le point sur la procédure noueuse qu’elle avait effectuée en août pour corriger certains problèmes majeurs de morsure et de respiration qu’elle a traités la majeure partie de sa vie.

Comme vous le voyez… Brielle est toujours en mode post-opératoire avec une attelle dans la bouche, et nous dit qu’elle est dans plusieurs semaines avant de pouvoir manger des aliments, comme des boulettes de viande.

Elle dit que son régime alimentaire limité lui a fait perdre 15 livres, mais le bon côté – s’il y en a un – est que son médecin lui a demandé de prendre un milk-shake quotidien pour reprendre du poids.

Brielle dit que le processus de récupération a été incroyablement difficile, et elle se sent déprimée ces derniers temps … avec le manque de ses amis et la socialisation.

La bonne nouvelle – Brielle nous dit que la fin de ses problèmes alimentaires est proche, espérons-le… et qu’elle devrait pouvoir célébrer les vacances en se gorgeant comme tout le monde !