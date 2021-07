La récupération de la Mar Menor, une priorité du gouvernement

26/07/2021 à 13h00 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a publié le Plan de protection du littoral de la Mar Menor et a activé des mesures pour améliorer leur situation. La Mar Menor, le plus grand lac salé d’Europe et une zone de grande biodiversité biologique, est menacé par toutes sortes de déversements.

Le Plan, selon le département dirigé par Teresa Ribera, est un «outil fondamental& rdquor; d’identifier les pressions qui existent sur cette portion de côte et d’établir mesures pour leur protection et leur récupération.

Le gouvernement central a indiqué que la protection de la Mar Menor est «ongle priorité& rdquor ;. D’où ce plan, dont le champ d’action géographique comprend la Mar Menor et le tronçon de la côte méditerranéenne qui s’étend du port de Pilar de la Horadada à Cabo de Palos.

L’objectif est d’améliorer la situation et l’utilisation de cette bande côtière en tenant compte de toutes les conditions physiques, humaines et environnementales du territoire.

Le plan comprend toute une série d’études sur les conditions environnementales, les critères de zonage, effets du changement climatique et les objectifs et principes généraux d’action.

En outre, il comprend l’identification des mesures à adopter pour l’amélioration du littoral, leur hiérarchisation et les phases d’action à mener par la Direction Générale de la Côte et de la Mer.

Sont également proposées comme actions prioritaires la révision et, le cas échéant, la redéfinition du domaine public maritime terrestre et la récupération des occupations illégales, ainsi que les actions à mener pour améliorer les conditions d’utilisation du domaine public terrestre maritime.

« Essentiel & rdquor; pour compléter le texte final

L'approbation du plan est le résultat d'un travail exhaustif qui a eu la collaboration de toutes les parties prenantes intéressées par la récupération de la Mar Menor, des administrations aux organisations non gouvernementales et aux associations de la société civile.

Le document a été soumis à consultation publique au cours des mois d’été 2020 et a reçu quatorze allégations que MITECO décrit comme « indispensable pour compléter votre rédaction & rdquor ;.

Ce processus de participation et de collaboration a permis l’incorporation de corrections dans le texte. Les plus marquants sont :

–Incorporer les actions de restauration des dunes sur les plages méditerranéennes de La Manga.

– Considérer l’inadapté performances de dragage et régénérations avec des sédiments externes au système ou avec des volumes importants à l’intérieur de la Mar Menor.

–Récupération du littoral et des zones sablonneuses de la plage de Caleta del Estacio (Puerto Mayor).

– Présentation des références et de la documentation fournie par les Universités et les ONG.

La mise en œuvre du plan est une étape de plus dans ce que l’on appelle Feuille de route de Mar Menor, un guide lancé en octobre 2019 avec une double objectif : stopper la dégradation du lagon salé, unique par sa haute valeur écologique, et contribuer à la récupération de sa dynamique naturelle.

Mais les actions dans la bande côtière de la lagune ne sont qu’une partie des mesures que les administrations compétentes doivent prendre en charge pour la récupération environnementale de la Mar Menor.

Car, comme le conclut un rapport de l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO), qui a analysé l’état actuel de la Mar Menor, les causes de sa détérioration et les solutions possibles, la récupération de la lagune passe par arrêter l’entrée des sédiments et des nutriments, provenant à la fois des centres urbains riverains et de l’érosion des sols agricoles.

Augmenter la résilience au changement climatique

Augmenter la résilience au changement climatiqueDans l’élaboration du plan, les lignes directrices de la Stratégie d’adaptation au changement climatique de la côte espagnole préparée par la Direction générale de la côte et de la mer ont été prises en compte pour augmenter la résilience du littoral espagnol au changement climatique et la variabilité climatique et intégrer des mesures d’adaptation dans la planification et la gestion côtières.

Le Plan de protection du littoral de la Mar Menor comprend :

–Document précédent dans lequel sont rassemblés les études et supports techniques, les conditions environnementales, les critères de zonage, les effets du changement climatique, les objectifs et principes généraux d’action avec leurs alternatives et propositions d’action.

–Document des allégations et considérations à leur sujet.

–Plan de Protection du littoral de la Mar Menor dans lequel sont définies les actions, leur hiérarchisation et les phases d’action à mener par la Direction Générale de la Côte et de la Mer dans son champ d’application.

Document de référence : https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/22-417-5-001_plan-borde-litoral-mar-menor_informe_2021final002_tcm30-529506.pdf

