La récupération des flux de trésorerie disponibles de TWTR Stock devrait conduire à une augmentation de 29%

Twitter (NASDAQ:TWTR) a connu une année rentable l’année dernière et a toujours réalisé un free cash flow (FCF) positif malgré la baisse générale de son chiffre d’affaires. Cependant, cette année, attendez-vous à voir son FCF se redresser alors que ses revenus publicitaires ne cessent d’augmenter. Cela poussera l’action de TWTR encore plus haut qu’elle ne l’est déjà, bien qu’à une valorisation élevée.

Source: Sattalat phukkum / Shutterstock.com

Jusqu’à présent cette année, le stock est en hausse de près de 34% à 72,45 $, au 13 avril. Mais au cours de la dernière année, le titre TWTR a grimpé en flèche de 166%. Cela a été essentiellement alimenté par des multiples plus élevés et des hausses de valorisation, les investisseurs appréciant la résistance de la société en période de récession.

Par exemple, Morningstar rapporte que le ratio cours / bénéfice moyen de Twitter au cours des cinq dernières années a été de 49 fois. Mais aujourd’hui, le titre est évalué à 78 fois ses estimations de bénéfices 2021 et à 59 fois ses prévisions 2022, selon Seeking Alpha.

Redressement des flux de trésorerie disponibles

Cependant, la société est susceptible de récupérer des FCF cette année alors que les ventes et les bénéfices rebondiront suite à la levée des restrictions de Covid-19. L’année dernière, la société a réalisé un FCF ajusté de 129 millions de dollars. Ce chiffre était nettement inférieur à 2019 lorsqu’il atteignait 769 millions de dollars.

Mais je pense qu’avec le rebond des ventes cette année, son FCF augmentera considérablement. C’est parce qu’il a un énorme levier d’exploitation. À mesure que les ventes augmentent, les flux de trésorerie augmentent beaucoup plus rapidement, car la plupart des coûts de l’entreprise sont assez fixes. En d’autres termes, réserver des revenus publicitaires plus élevés ne nécessite pas une augmentation proportionnelle du coût des marchandises. Ses frais généraux ont tendance à augmenter non pas en fonction des ventes d’annonces, mais en fonction des plans de dépenses de l’entreprise.

Par exemple, les analystes s’attendent à un gain de 1,1 milliard de dollars en ventes 2021 à 4,79 milliards de dollars. D’ici 2022, les ventes devraient atteindre 5,86 milliards de dollars. Cela représente une croissance de 57,7% sur deux ans et un taux de croissance annuel composé de 25,5%.

Mais FCF augmentera probablement beaucoup plus rapidement que cela. Ceci malgré l’intention déclarée de Twitter (à la page 14 de sa lettre aux actionnaires) d’augmenter le personnel de 20% en 2021. Il prévoit également d’augmenter les dépenses en capital d’environ 6%. Néanmoins, sa marge FCF pourrait remonter à son taux 2019 de 24,9%. Twitter a réalisé 769 millions de dollars de FCF sur 3,093 milliards de dollars de revenus.

Appliquer cela à 5,87 milliards de dollars d’ici 2022 donne 1,459 milliard de FCF d’ici là. Cela représenterait 2,58% de la valeur marchande actuelle de 56,41 milliards de dollars de Twitter.

Par conséquent, si le ratio de rendement du FCF tombait à 2%, l’action TWTR vaudrait 72,93 milliards de dollars. Cela représenterait un gain de 29,36% par rapport au prix actuel. En d’autres termes, l’action TWTR vaudra 93,72 $ dans plusieurs années sur la base de cette croissance FCF et d’un rendement FCF de 2,0%.

Que faire avec TWTR Stock

Récemment, Barron’s a cité un analyste de Citibank qui a déclaré que l’objectif de Twitter d’atteindre 7,5 milliards de dollars de revenus n’était «pas farfelu». Cependant, pour y arriver, il estime qu’il lui faudrait «environ 5% de croissance des dépenses publicitaires globales sur les réseaux sociaux au cours des trois prochaines années».

L’analyste pense que Twitter atteindra ce niveau de part de marché des dépenses publicitaires dans plusieurs années, même s’il est en dessous de ce niveau maintenant. En conséquence, il a augmenté son prix cible à 80 $ l’action. Cela représente un gain de 10% par rapport au prix actuel.

C’est plus élevé que les objectifs de prix de la plupart des autres analystes pour l’action TWTR. Par exemple, Yahoo! Finance rapporte que 36 analystes ont un objectif moyen de 69,47 $, ce qui est inférieur au prix d’aujourd’hui. TipRanks.com rapporte que 33 analystes ont un objectif moyen de 74,39 $, soit un peu plus de 2% de plus qu’aujourd’hui.

Donc, mon objectif de prix de 93,72 $, soit 29% au-dessus d’aujourd’hui, bien que plus conforme à l’analyste de Citi, reste bien supérieur au consensus. En effet, je fonde mon objectif uniquement sur ses projections de flux de trésorerie disponible et de rendement FCF.

Néanmoins, les investisseurs potentiels dans l’action TWTR pourraient vouloir attendre une baisse de l’action. Malgré mon objectif de prix de 93,72 $, il faudra peut-être deux ans pour que l’action atteigne ce niveau, compte tenu des embauches supplémentaires et des dépenses d’investissement plus élevées que la société a l’intention de réaliser cette année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

