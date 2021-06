La récupération des groupes d’onglets fermés dans Chrome sera plus facile grâce à cette nouvelle fonction | La technologie

Si vous avez accidentellement fermé un groupe d’onglets dans Chrome et que vous souhaitez le récupérer le plus rapidement possible, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Google prépare une nouvelle fonction pour rouvrir le groupe d’onglets en un seul clic. Nous vous disons comment cela fonctionne.

Bien que les onglets du navigateur soient très utiles et nous permettent de naviguer plus facilement sur Internet, la vérité est qu’ils peuvent transformer notre bureau en chaos. Et, quand on a un grand nombre d’onglets ouverts, trouver la page qui nous intéresse est assez compliqué, avec la perte de temps que cela implique.

Pour que les personnes qui ont besoin d’avoir beaucoup d’onglets ouverts puissent mettre de l’ordre, Google a publié il y a quelques mois la fonctionnalité de regroupement des onglets dans Chrome. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ont la possibilité de créer des groupes d’onglets pour mieux s’organiser, une fonction très pratique qui permet de travailler plus couramment.

Afin de rendre cette fonctionnalité aussi confortable et agile que possible, le Big G travaille sur une nouveauté très intéressante. Il s’agit de une fonction améliorée pour récupérer les groupes d’onglets fermés dans Chrome à partir du sous-menu historique.

Si vous souhaitez être plus productif en naviguant avec Chrome, l’une de ces extensions vous intéressera sûrement pour ne pas perdre de temps.

Cette fonctionnalité a été repérée par l’utilisateur de Reddit Leopeva64-2 et n’est actuellement disponible que dans Chrome Canary, la version bêta pour développeur du navigateur de Google. Pour l’activer, vous devez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez Chrome Canary, et si vous ne l’avez pas encore, téléchargez-le à partir de ce lien. Écrivez “chrome : // drapeaux” (sans les guillemets) dans la barre d’adresse pour accéder aux drapeaux. Entrer “Afficher les sous-menus de l’historique des menus de l’application” (sans les guillemets) dans le champ de texte et sélectionnez Activée dans votre liste déroulante. Cliquez sur le bouton Relancer pour activer les paramètres.

Après le redémarrage de Chrome Canary, cette fonction expérimentale sera déjà activée. À présent vous retrouverez les groupes d’onglets que vous avez fermés dans le sous-menu historique, auquel vous pouvez accéder à partir de l’icône avec les trois points, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante.

Le navigateur enregistrera le nom du groupe et tous les onglets qui le composent ici, en gardant le même ordre qu’ils avaient lorsque vous l’avez fermé.