La récupération des incendies au Colorado prend plus de temps en raison de COVID

La maison de 23 ans de Rex et Barba Hickman près des contreforts des montagnes Rocheuses a été réduite à un tas noirci par l’incendie de forêt le plus destructeur de l’histoire du Colorado.

Avant l’incendie, qui a ravagé près de 1 100 maisons, les Hickman traînaient souvent avec des voisins sur leur terrasse, partageant des histoires drôles autour d’un verre de vin. Mais cela ne se reproduira probablement pas avant des années – un retard encore plus long par la pandémie.

« C’est en partie la raison pour laquelle ça fait mal », a déclaré Barba Hickman, 65 ans, plus tôt cette semaine en passant au crible les décombres et en se demandant combien de temps cela pourrait prendre pour que les voisins profitent à nouveau de réunions spontanées.

La reconstruction n’est jamais facile ou rapide. Les propriétaires doivent faire affaire avec des assureurs, des arpenteurs-géomètres, des architectes et plus encore. Mais au Colorado et dans d’autres États touchés par des catastrophes naturelles cette année, la pandémie a ajouté une incertitude supplémentaire et créé plus d’obstacles. Les pénuries de main-d’œuvre et de matières premières rendront la reconstruction plus lente et plus coûteuse.

« Cela va prendre une éternité », a déclaré Kelley Moye, porte-parole de la Colorado Association of Realtors.

Même sans pandémie, il a fallu près de sept ans pour reconstruire complètement après un incendie en 2012 qui a détruit des centaines de maisons à Colorado Springs, et les constructeurs de maisons terminent toujours les travaux après un incendie en 2017 à Santa Rosa, en Californie.

Le stress des récentes victimes des incendies de forêt dans le Colorado est aggravé par un marché du logement extrêmement tendu. Avec peu de maisons à vendre ou à louer, les familles ont du mal à trouver un abri temporaire.

« C’est une grande partie de la population qui a tous besoin de la même chose. Et ils en ont tous besoin en ce moment », a déclaré Moye. « Ils ne peuvent pas s’éloigner d’une demi-heure parce que les enfants doivent rester dans leur district scolaire. »

Des milliers de familles américaines dont les maisons ont été endommagées ou détruites par des conditions météorologiques extrêmes l’année dernière, des tornades dans le Midwest et le Kentucky à l’impact de l’ouragan Ida sur la côte du Golfe et le New Jersey, sont également confrontées à la route intimidante qui attend les Coloradans touchés par les incendies de forêt.

Partout, les constructeurs attendent plus longtemps que d’habitude pour aligner les menuisiers, les électriciens et les plombiers, et ces spécialistes eux-mêmes sont soutenus en attendant les pièces.

Barba Hickman inspecte les décombres de sa maison incendiée à Louisville, Colorado, le 2 janvier 2022. (AP Photo/Thomas Peipert, File)

Du début à la fin, la construction d’une maison de 2 500 pieds carrés à Denver prendrait normalement quatre à cinq mois. Maintenant, ce même projet prend généralement de huit à 10 mois, a déclaré John Covert, directeur de Zonda Advisory, une société d’études de marché de la construction résidentielle basée à Denver. L’augmentation locale de la demande après une catastrophe ne fait qu’aggraver le problème.

Vendredi, le président Biden devait visiter la zone à l’extérieur de Denver où des incendies de forêt ont incendié des maisons le 30 décembre, causant des dommages estimés à 513 millions de dollars.

En plus de retarder la reconstruction, la pandémie fait également grimper les coûts. Les entrepreneurs sont difficiles à trouver au milieu d’une augmentation des rénovations, et les approvisionnements en bois d’œuvre et en acier sont bloqués par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la National Association of Home Builders.

Les prix du bois d’œuvre sont passés d’environ 350 $ pour 1 000 pieds-planche avant la pandémie à près de 1 500 $ l’année dernière, a déclaré Dietz. Cela peut signifier des coûts supplémentaires de 30 000 $ à 40 000 $ pour une maison typique, a-t-il déclaré.

Les villes du Colorado les plus durement touchées par les incendies de forêt de la semaine dernière, Louisville et Superior, se trouvent dans une zone principalement riche entre Denver et la ville universitaire de Boulder. Les prix médians des maisons y sont plus du double de la moyenne nationale, qui s’élevait à 416 900 $ en novembre, contre 321 500 $ un an plus tôt.

La hausse des prix de l’immobilier peut ajouter un fardeau supplémentaire pour les familles qui ont perdu leur maison à cause d’un incendie de forêt.

« Les coûts sont susceptibles de dépasser la valeur assurée de nombreuses structures détruites », a déclaré Ken Simonson, économiste en chef pour l’Associated General Contractors of America.

L’expert en sinistres des Hickmans a déclaré que leur police ne couvrirait pas la reconstruction de leur maison exactement comme ils l’avaient fait. Avec un foyer au gaz et un poêle à bois à l’intérieur et un patio avant qui était devenu un lieu de rassemblement pour les voisins, la maison était évaluée à plus d’un million de dollars.

« La pandémie et les chaînes d’approvisionnement ont augmenté les coûts, et la compagnie d’assurance ne semble pas s’en soucier », a déclaré Barba Hickman.

Des maisons brûlent alors qu’un incendie de forêt ravage un développement près de Rock Creek Village, le 30 décembre 2021, près de Broomfield, Colorado (AP Photo/David Zalubowski, File)

Les habitants du Colorado ne sont pas les seuls à faire face aux défis de l’ère pandémique qui ont exacerbé le processus déjà stressant de récupération après une catastrophe naturelle.

En décembre, une ligne de tornades de 200 milles a frappé le Kentucky, décimant certaines petites villes rurales, déplaçant des centaines et tuant des dizaines.

Cole Claybourn de Bowling Green a trouvé un entrepreneur pour réparer le morceau arraché du coin de sa maison et le toit endommagé, et espère que les travaux commenceront la semaine prochaine, un mois après la catastrophe. « Si cela ne s’était produit que dans une seule partie du comté, ce ne serait pas grave, mais cela a emporté une assez grande partie de la ville », a-t-il déclaré.

Il est trop tôt pour Claybourn, 32 ans, d’avoir des maux de tête liés à la chaîne d’approvisionnement, mais il ne sera pas surpris si c’est un problème. « Je suis professeur de lycée et nous n’avons pas pu obtenir de toner dans notre bâtiment pendant des mois », a-t-il déclaré.

Une femme réagit en voyant les restes de la maison de sa mère détruits par le Marshall Wildfire à Louisville, Colorado, le 31 décembre 2021. (AP Photo/Jack Dempsey, File)

Avant que l’ouragan Ida ne détruise la côte du Golfe – puis ne détruise le New Jersey – à la fin de l’été, les entrepreneurs en construction étaient déjà aux prises avec de graves pénuries de travailleurs et des chaînes d’approvisionnement épuisées. Les dégâts infligés par Ida ont amplifié ces contraintes.

Jeff Okrepkie, dont la maison a brûlé lors de l’incendie de Santa Rosa en 2017, a déclaré que les familles qui commencent à reconstruire en bénéficieront en travaillant ensemble, en partageant des informations et en étant extrêmement patientes. « Il y a tellement de choses à faire pour construire une maison à partir de zéro et la plupart d’entre nous n’ont aucune expérience dans ce domaine », a déclaré Okrepkie, qui a emménagé dans sa nouvelle maison au début de 2020.

Le défi pour les constructeurs survient à une époque d’incertitude économique sans précédent. L’économie américaine a rebondi à une vitesse inattendue après une brève mais douloureuse récession au printemps 2020, prenant de nombreuses entreprises par surprise et les forçant à se démener pour trouver des fournitures et rappeler les travailleurs qu’elles avaient mis en congé l’année dernière.

Mais on ne sait pas combien de temps durera la compression de l’offre et de la main-d’œuvre. Omicron et d’autres variantes de COVID-19 pourraient amener davantage d’Américains à rester à la maison par mesure de précaution sanitaire. Cela pourrait freiner la croissance économique, mais aussi ralentir l’inflation et atténuer les pénuries de main-d’œuvre et de matériel.

Dietz, l’économiste, pense que les pénuries de matériaux de construction s’atténueront avant la pénurie de main-d’œuvre, en particulier dans les régions à croissance rapide comme les États de montagne et le sud des États-Unis.

Pour l’instant, les Hickman trouvent un peu de réconfort en étant à la retraite et en ayant plus de temps que beaucoup d’autres à consacrer à la reconstruction. Ils ont passé la semaine dernière à se concentrer sur la recherche d’un logement à louer et envisagent même de déménager à Denver, à près de 20 miles au sud-est.

Avec tout ce qu’elle a appris au cours de la semaine dernière, Barba Hickman exhorte ses enfants adultes à revoir leurs propres polices d’assurance, car « le moment de discuter de cela est avant que votre maison ne brûle ».